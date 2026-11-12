Wo sonst der FC Bayern spielt, treffen am Sonntag, 15. November, die Detroit Lions auf die New England Patriots. Kickoff ist um 15.30 Uhr Schweizer Zeit. Dafür verändert sich die Allianz Arena bis in die Logen.

Für die NFL wird das Spielfeld verlängert

Ein Footballfeld braucht inklusive Endzonen mehr Länge als ein Fussballplatz. Deshalb wird die Rasenfläche hinter beiden Toren erweitert. Hinzu kommen die gelben Torstangen, neue Linien und das NFL-Logo.

Wie die Stadionbetreiber mitteilen, werden die Torstangen in rund 1,5 Meter tiefen Verankerungen befestigt.

Auch Tribünen und Logen verändern sich

An den Seitenlinien verschwinden die LED-Werbebanden, damit Spieler und Trainerstäbe mehr Platz haben. Ausgewählte Logen werden zu Arbeitsräumen für Coaches und Analysten.

Auch die Medienbereiche wachsen: Statt 132 stehen für das NFL-Gastspiel 270 Presseplätze zur Verfügung.

Nach dem Munich Game beginnt der Wettlauf

Für den Aufbau stehen rund zwei Wochen zur Verfügung. Nach dem Abpfiff am Sonntag bleiben dagegen weniger als 120 Stunden: Schon am folgenden Freitag spielt der FC Bayern wieder in der Bundesliga.