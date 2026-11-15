Am Sonntag, 15. November 2026, kehrt die NFL nach München zurück. Um 15.30 Uhr beginnt in der Allianz Arena die Partie zwischen den Detroit Lions und den New England Patriots. Wer tritt in der Halftime Show auf?

NFL Halftime Show in München: Cage The Elephant

Mit Cage The Elephant tritt eine international erfolgreiche Rockband beim NFL Munich Game 2026 auf. Die Gruppe wurde bereits zweimal mit einem Grammy für das beste Rockalbum ausgezeichnet. Hinzu kommen mehr als zehn Milliarden Streams und 13 Nummer-eins-Hits im Alternative-Radio.

Wer singt die Nationalhymnen beim NFL-Spiel?

Bereits vor dem Kick-off dürfen sich die Zuschauer auf zwei weitere Musikacts freuen. Der amerikanische Country-Sänger Drew Baldridge wird die US-Nationalhymne vortragen. Bekannt wurde er unter anderem mit seinem Song «She's Somebody's Daughter».

Die deutsche Nationalhymne übernimmt LaBrassBanda. Die 2007 im Chiemgau gegründete Gruppe verbindet traditionelle bayerische Blasmusik mit Elementen aus Funk und Ska.