Die Gruppenphase ist abgeschlossen, jetzt folgt die Entscheidung über die nächsten Duelle: Am Freitag, 20. November 2026, werden in Nyon die Viertelfinals der UEFA Nations League ausgelost. Los geht es um 12 Uhr Schweizer Zeit. Auch die Auf- und Abstiegs-Play-offs werden bei der Veranstaltung gezogen.

Läuft die Nations-League-Auslosung im Free-TV?

Eine Liveübertragung im deutschen Free-TV ist nach aktuellem Stand nicht bestätigt. Laut übereinstimmenden Medienberichten lässt sich die Ziehung jedoch kostenlos über die offiziellen Onlineangebote der UEFA verfolgen. Genannt werden UEFA.com und UEFA.tv. Ein kostenpflichtiges Sportabo ist dafür nicht erforderlich.

Die wichtigsten Angaben:

Veranstaltung: Nations-League-Auslosung der Viertelfinals und Play-offs

Nations-League-Auslosung der Viertelfinals und Play-offs Datum: Freitag, 20. November 2026

Freitag, 20. November 2026 Beginn: 12 Uhr Schweizer Zeit

12 Uhr Schweizer Zeit Ort: Nyon, Schweiz

Nyon, Schweiz Free-TV: bislang keine bestätigte deutsche Übertragung

bislang keine bestätigte deutsche Übertragung Kostenloser Stream: laut aktuellen Medienberichten über die UEFA-Onlineangebote

Die offizielle UEFA-Auslosungsseite ist die zentrale Anlaufstelle für Informationen zur Veranstaltung.