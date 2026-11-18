Die Gruppenphase ist abgeschlossen, jetzt folgt die Entscheidung über die nächsten Duelle: Am Freitag, 20. November 2026, werden in Nyon die Viertelfinals der UEFA Nations League ausgelost. Los geht es um 12 Uhr Schweizer Zeit. Auch die Auf- und Abstiegs-Play-offs werden bei der Veranstaltung gezogen.
Läuft die Nations-League-Auslosung im Free-TV?
Eine Liveübertragung im deutschen Free-TV ist nach aktuellem Stand nicht bestätigt. Laut übereinstimmenden Medienberichten lässt sich die Ziehung jedoch kostenlos über die offiziellen Onlineangebote der UEFA verfolgen. Genannt werden UEFA.com und UEFA.tv. Ein kostenpflichtiges Sportabo ist dafür nicht erforderlich.
Die wichtigsten Angaben:
Veranstaltung: Nations-League-Auslosung der Viertelfinals und Play-offs
Datum: Freitag, 20. November 2026
Beginn: 12 Uhr Schweizer Zeit
Ort: Nyon, Schweiz
Free-TV: bislang keine bestätigte deutsche Übertragung
Kostenloser Stream: laut aktuellen Medienberichten über die UEFA-Onlineangebote
Nach der aktuellen UEFA-Abschlusstabelle hat Deutschland die Gruppe A2 gewonnen. Die Niederlande ziehen als Zweiter ebenfalls ins Viertelfinale ein. Als mögliche deutsche Gegner kommen die Zweitplatzierten der anderen Gruppen infrage:
Belgien
Spanien
Norwegen
Ein erneutes Duell mit den Niederlanden ist im Viertelfinale ausgeschlossen, weil beide Teams bereits derselben Vorrundengruppe angehörten. Die Gruppensieger treffen jeweils auf einen Gruppenzweiten aus einer anderen Gruppe.
Diese Mannschaften sind dabei
Folgende Mannschaften sind bei der Auslosung am Freitag dabei:
Gruppensieger: Frankreich, Deutschland, England, Portugal
Die Viertelfinals finden im März 2027 mit Hin- und Rückspiel statt. Als Gruppensieger bestreitet Deutschland das zweite Spiel zu Hause. Die vier Sieger erreichen das Finalturnier, das für den 9. bis 13. Juni 2027 vorgesehen ist.