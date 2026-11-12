Im Mai erhielt Michael Carrick noch einen Vertrag bis 2028. Ein halbes Jahr später ist seine zweite Amtszeit bei Manchester United bereits vorbei. Der englische Rekordmeister hat sich am Donnerstag vom ehemaligen Mittelfeldspieler getrennt. Nach zehn Ligaspielen steht United mit acht Punkten auf Rang 18. Nur eine Partie in der Premier League konnte die Mannschaft in dieser Saison gewinnen.
Solskjær, Carrick und Rangnick: Drei Trainer innerhalb weniger Wochen
Ole Gunnar Solskjær: Dezember 2018 bis November 2021
Als Spieler schoss Solskjær United 1999 zum Champions-League-Titel. Als Trainer blieb ihm ein vergleichbarer Triumph verwehrt. Am 21. November 2021 trennte sich der Klub nach einer 1:4-Niederlage gegen Watford vom Norweger. Nach knapp drei Jahren als Cheftrainer musste United erneut einen Nachfolger suchen.
Michael Carrick: November bis Dezember 2021
Zunächst sprang Carrick ein. Seine erste Zeit als Verantwortlicher dauerte nur drei Spiele und endete ohne Niederlage. Nach dem 3:2 gegen Arsenal verabschiedete er sich auf eigenen Wunsch aus dem Verein. Diese kurze Übergangsphase war also keine gescheiterte Amtszeit: Carrick hielt die Mannschaft bis zur Übernahme durch Ralf Rangnick auf Kurs.
Ralf Rangnick: Dezember 2021 bis Mai 2022
Der Deutsche sollte United bis zum Saisonende führen. Die erhoffte sportliche Wende gelang ihm jedoch nicht: Die Mannschaft beendete die Premier League auf Platz sechs und verpasste die Champions League. Auch aus der ursprünglich vorgesehenen anschliessenden Beratertätigkeit wurde nichts. Rangnick konzentrierte sich stattdessen auf seine neue Aufgabe als österreichischer Nationaltrainer.
Auch zwei Titel brachten unter Erik ten Hag keine dauerhafte Ruhe
Erik ten Hag: Sommer 2022 bis Oktober 2024
Unter dem Niederländer gab es wieder Pokale zu feiern. United gewann 2023 den Ligacup und 2024 den FA Cup. Doch die beiden Titel reichten nicht, um seine Position dauerhaft zu sichern. Am 28. Oktober 2024 gab der Klub die Trennung bekannt – gut zwei Jahre nach seinem Amtsantritt.
Ruud van Nistelrooy: Oktober bis November 2024
Anschliessend übernahm erneut ein früherer United-Spieler vorübergehend. Van Nistelrooy, zuvor Assistent von ten Hag, betreute die Mannschaft in vier Partien. Seine Bilanz: drei Siege und ein Unentschieden. Trotzdem endete seine Aufgabe mit der Ankunft des neuen Cheftrainers Ruben Amorim. Auch van Nistelrooy gehört deshalb in die Trainerchronik, aber kaum auf eine Liste der sportlich gescheiterten Coaches.
Von Amorim zurück zu Carrick – und zur nächsten Trainersuche
Ruben Amorim: November 2024 bis Januar 2026
Mit Amorim sollte eine längerfristige Lösung beginnen. Der Portugiese führte United 2025 in den Europa-League-Final. Doch nach rund 14 Monaten war auch seine Zeit abgelaufen. Am 5. Januar 2026 trennte sich der Verein von ihm. United stand zu diesem Zeitpunkt auf Platz sechs der Premier League.
Darren Fletcher: Januar 2026
Die nächste Übergangslösung kam aus dem eigenen Haus. Fletcher übernahm für zwei Spiele gegen Burnley und Brighton, bevor Carrick zurückkehrte. Sein Auftrag war von Beginn an kurzfristig angelegt.
Michael Carrick: Januar bis November 2026
Bei seiner Rückkehr am 13. Januar sollte Carrick zunächst bis zum Saisonende bleiben. Er führte United auf Platz drei und zurück in die Champions League. Der Verein machte ihn daraufhin im Mai zur festen Lösung und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus.
Der erfolgreiche Frühling erwies sich jedoch nicht als Beginn einer stabilen Phase. Nach dem Absturz auf einen Abstiegsplatz zog United am Donnerstag die Konsequenzen. Carricks zweite Amtszeit endet damit völlig anders als seine erste: Diesmal entscheidet der Klub über den Abschied.
Mauricio Pochettino als Nachfolger gehandelt
Laut einigen Medienberichten soll der Argentinier Mauricio Pochettino als heisser Nachfolger für Michael Carrick im Raum stehen. Der ehemalige Tottenham-Trainer war zuletzt mit der Nationalmannschaft der USA bei der Fussball-Weltmeisterschaft unterwegs.
Mit Tottenham stand Pochettino schon im Uefa-Champions-League-Finale.