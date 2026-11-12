Im Mai erhielt Michael Carrick noch einen Vertrag bis 2028. Ein halbes Jahr später ist seine zweite Amtszeit bei Manchester United bereits vorbei. Der englische Rekordmeister hat sich am Donnerstag vom ehemaligen Mittelfeldspieler getrennt. Nach zehn Ligaspielen steht United mit acht Punkten auf Rang 18. Nur eine Partie in der Premier League konnte die Mannschaft in dieser Saison gewinnen.

Solskjær, Carrick und Rangnick: Drei Trainer innerhalb weniger Wochen

Ole Gunnar Solskjær: Dezember 2018 bis November 2021

Als Spieler schoss Solskjær United 1999 zum Champions-League-Titel. Als Trainer blieb ihm ein vergleichbarer Triumph verwehrt. Am 21. November 2021 trennte sich der Klub nach einer 1:4-Niederlage gegen Watford vom Norweger. Nach knapp drei Jahren als Cheftrainer musste United erneut einen Nachfolger suchen.

Michael Carrick: November bis Dezember 2021

Zunächst sprang Carrick ein. Seine erste Zeit als Verantwortlicher dauerte nur drei Spiele und endete ohne Niederlage. Nach dem 3:2 gegen Arsenal verabschiedete er sich auf eigenen Wunsch aus dem Verein. Diese kurze Übergangsphase war also keine gescheiterte Amtszeit: Carrick hielt die Mannschaft bis zur Übernahme durch Ralf Rangnick auf Kurs.

Ralf Rangnick: Dezember 2021 bis Mai 2022