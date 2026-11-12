Am Donnerstag, 12. November, trifft Italien im Mailänder San Siro auf Frankreich. Anpfiff ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit. Am vorletzten Gruppenspieltag geht es für beide Mannschaften um die Qualifikation für die Viertelfinals – Frankreich könnte zudem den Gruppensieg sichern.

Italien gegen Frankreich: Wer überträgt das Spiel heute im TV und Livestream?

Fussballfans in der Schweiz können Italien gegen Frankreich live im Free-TV auf SRF zwei verfolgen. Die Übertragung beginnt um 20.35 Uhr, zehn Minuten vor dem Anpfiff. Online ist die Begegnung über Play SRF zu sehen.

Die Übertragung im Überblick: