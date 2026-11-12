Am Donnerstag, 12. November, trifft Italien im Mailänder San Siro auf Frankreich. Anpfiff ist um 20.45 Uhr Schweizer Zeit. Am vorletzten Gruppenspieltag geht es für beide Mannschaften um die Qualifikation für die Viertelfinals – Frankreich könnte zudem den Gruppensieg sichern.
Italien gegen Frankreich: Wer überträgt das Spiel heute im TV und Livestream?
Fussballfans in der Schweiz können Italien gegen Frankreich live im Free-TV auf SRF zwei verfolgen. Die Übertragung beginnt um 20.35 Uhr, zehn Minuten vor dem Anpfiff. Online ist die Begegnung über Play SRF zu sehen.
Die Übertragung im Überblick:
Spiel: Italien gegen Frankreich
Wettbewerb: Nations League, Liga A, Gruppe 1
Datum: Donnerstag, 12. November 2026
Spielort: San Siro/Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand
Die Ausgangslage: Frankreich führt, Italien spürt Belgien im Nacken
Frankreich reist als ungeschlagener Tabellenführer nach Mailand. Nach vier Spielen stehen die «Bleus» bei zehn Punkten. Italien folgt mit sieben Zählern, hat aber nur einen Punkt Vorsprung auf Belgien. Die beiden besten Teams der Gruppe erreichen die Viertelfinals.
Rang
Mannschaft
Spiele
Punkte
1.
Frankreich
4
10
2.
Italien
4
7
3.
Belgien
4
6
4.
Türkei
4
0
Stand vor den Spielen vom 12. November.
Mit einem Sieg wäre Frankreich Gruppensieger und sicher im Viertelfinal. Auch ein Unentschieden würde den Franzosen das Weiterkommen garantieren. Italien könnte mit einem Erfolg nach Punkten gleichziehen. Für die vorzeitige Viertelfinalqualifikation müssten die Italiener zusätzlich auf eine Niederlage Belgiens in der Türkei hoffen. Diese Partie beginnt bereits um 18 Uhr.
Das Hinspiel in Saint-Denis endete am 2. Oktober 1:1. Zum Abschluss der Gruppenphase spielt Italien am Sonntag auswärts gegen Belgien, Frankreich empfängt die Türkei.
Welche Stars fehlen bei Italien und Frankreich?
Frankreich muss ohne Kylian Mbappé auskommen. Trainer Zinédine Zidane bestätigte am Mittwoch den Ausfall seines Captains. Der Angreifer verspürte Schmerzen; die Mannschaft wolle kein Risiko eingehen. Auch Aurélien Tchouaméni fehlt verletzt. Für ihn wurde PSG-Spieler Senny Mayulu nachnominiert.
Bei Italien fällt Nicolò Zaniolo aus. Der Offensivspieler verliess das Trainingslager aus persönlichen Gründen. Zudem muss die «Squadra Azzurra» auf den verletzten Verteidiger Gianluca Mancini verzichten.
Trotz Mbappés Absenz besitzt Frankreich viel Qualität in der Offensive: Michael Olise, Désiré Doué und Bradley Barcola gehören zum Aufgebot. Die definitive Startaufstellung steht vorerst noch nicht fest.