9:1! Nein, das ist keine Simulation in einem Videospiel. Das ist das Ergebnis des Uefa-Champions-League-Duells zwischen RC Lens und Como am Mittwochabend. Der italienische Vertreter demütigt die Franzosen im eigenen Stadion. Zur Halbzeit stand es erst 0:3. Danach fiel Lens auseinander.

Die höchsten Siege der Champions-League-Geschichte im Ranking

Hier eine Übersicht der bisher höchsten Champions-League-Siege. Nun ordnet sich Como auch ganz oben ein.

Platz 1: RC Lens – Como 1:9 (2026)

RC Lens – Como 1:9 (2026) Platz 1: FC Liverpool – Beşiktaş Istanbul 8:0 (2007)

FC Liverpool – Beşiktaş Istanbul 8:0 (2007) Platz 1: Real Madrid – Malmö FF 8:0 (2015)

Real Madrid – Malmö FF 8:0 (2015) Platz 1: RC Lens – Como 1907 1:9 (2026)

RC Lens – Como 1907 1:9 (2026) Platz 4: Juventus Turin – Olympiakos Piräus 7:0 (2003)

Juventus Turin – Olympiakos Piräus 7:0 (2003) Platz 4: FC Arsenal – Slavia Prag 7:0 (2007)

FC Arsenal – Slavia Prag 7:0 (2007) Platz 4: MŠK Žilina – Olympique Marseille 0:7 (2010)

MŠK Žilina – Olympique Marseille 0:7 (2010) Platz 4: FC Valencia – KRC Genk 7:0 (2011)

FC Valencia – KRC Genk 7:0 (2011) Platz 4: Bayern München – FC Basel 7:0 (2012)

Bayern München – FC Basel 7:0 (2012) Platz 4: Bayern München – Schachtar Donezk 7:0 (2015)

Bayern München – Schachtar Donezk 7:0 (2015) Platz 4: Bayern München – Dinamo Zagreb 9:2 (2024)

Bei gleicher Tordifferenz teilen sich die Mannschaften den Rang. Die Tabelle zeigt zehn ausgewählte Rekordsiege.