9:1! Nein, das ist keine Simulation in einem Videospiel. Das ist das Ergebnis des Uefa-Champions-League-Duells zwischen RC Lens und Como am Mittwochabend. Der italienische Vertreter demütigt die Franzosen im eigenen Stadion. Zur Halbzeit stand es erst 0:3. Danach fiel Lens auseinander.
Die höchsten Siege der Champions-League-Geschichte im Ranking
Hier eine Übersicht der bisher höchsten Champions-League-Siege. Nun ordnet sich Como auch ganz oben ein.
Platz 1: RC Lens – Como 1:9 (2026)
Platz 1: FC Liverpool – Beşiktaş Istanbul 8:0 (2007)
Platz 1: Real Madrid – Malmö FF 8:0 (2015)
Platz 1: RC Lens – Como 1907 1:9 (2026)
Platz 4: Juventus Turin – Olympiakos Piräus 7:0 (2003)
Platz 4: FC Arsenal – Slavia Prag 7:0 (2007)
Platz 4: MŠK Žilina – Olympique Marseille 0:7 (2010)
Platz 4: FC Valencia – KRC Genk 7:0 (2011)
Platz 4: Bayern München – FC Basel 7:0 (2012)
Platz 4: Bayern München – Schachtar Donezk 7:0 (2015)
Platz 4: Bayern München – Dinamo Zagreb 9:2 (2024)
Bei gleicher Tordifferenz teilen sich die Mannschaften den Rang. Die Tabelle zeigt zehn ausgewählte Rekordsiege.
Como zieht mit Liverpool und Real Madrid gleich
Mit acht Toren Unterschied reiht sich Como in einen exklusiven Kreis ein. Zuvor war ein derart deutlicher Sieg in der Champions League lediglich zwei Vereinen gelungen.
Am 6. November 2007 gewann der FC Liverpool gegen Beşiktaş Istanbul mit 8:0. Acht Jahre später wiederholte Real Madrid dieses Kunststück beim 8:0 gegen Malmö FF. Nun gehört auch Como zu den Rekordhaltern.
Bayern München hält einen weiteren Champions-League-Rekord
Einen anderen Bestwert hält weiterhin Bayern München. Beim 9:2 gegen Dinamo Zagreb am 17. September 2024 erzielten die Münchner als erste Mannschaft neun Tore in einem Spiel der Champions League.
Der höchste Sieg gemessen an der Tordifferenz ist jedoch weiterhin ein Erfolg mit acht Toren Vorsprung. Diesen Rekord teilen sich nach dem 9:1 nun Liverpool, Real Madrid und Como.