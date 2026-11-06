Die Schweizerinnen bekommen es zum WM-Auftakt gleich mit dem Titelverteidiger und Olympiasieger zu tun. Das Duell gegen die USA beginnt am Freitag, 6. November, um 19 Uhr im dänischen Esbjerg. Nationaltrainerin Shannon Miller muss an der WM auf Captain Lara Stalder verzichten. Die Stürmerin fällt mit einer Knieverletzung aus. Für sie rückte die 19-jährige Elisa Dalessi von den HC Davos Ladies ins Aufgebot.

Wo läuft Schweiz gegen USA live im TV und Stream?

SRF zwei zeigt das Auftaktspiel live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 18.50 Uhr, zehn Minuten vor Spielbeginn. Online könnt ihr die Partie kostenlos auf Play SRF verfolgen.

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Frauen-Eishockey-WM: Alle Schweizer Gruppenspiele im Überblick

Alle vier Vorrundenspiele der Schweizerinnen finden in Esbjerg statt. SRF überträgt die Nati-Spiele auf SRF zwei oder SRF info sowie online auf Play SRF. Die Zeiten in der Tabelle sind die jeweiligen Spielbeginnzeiten.

Freitag, 6. November 19 Uhr Schweiz – USA