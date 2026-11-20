Die Formel 1 will in Katar fahren – Sky Deutschland soll sein Team dagegen zu Hause lassen. Wie «Bild» am Freitag berichtet, verzichtet der Sender aus Sicherheitsgründen auf die Reise zum Grand Prix am 29. November. Der Kommentar soll aus Unterföhring bei München kommen.

Kein Team an der Strecke – aber weiterhin Formel 1 bei Sky

Für das Publikum ist die Unterscheidung entscheidend: Der berichtete Reiseverzicht ist kein Übertragungsboykott. Sky bewirbt weiterhin sämtliche Formel-1-Rennen live auf Sky Sport F1. Geändert werden soll beim Katar-GP der Standort der Berichterstattung, nicht die grundsätzliche Verfügbarkeit des Rennens.

Zum gewohnten Sky-Aufgebot gehören Moderator Peter Hardenacke, Reporterin Sandra Baumgartner sowie die Experten Ralf Schumacher und Timo Glock. Auch Kommentator Sascha Roos begleitet einzelne Rennwochenenden vor Ort. Welche Besetzung konkret aus dem Studio durch das Katar-Wochenende führen wird, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Sicherheit der Mitarbeiter steht im Vordergrund

Sky hatte bereits zuvor erklärt, die Situation in Katar und Abu Dhabi laufend zu prüfen. Gegenüber dem Sport-Informations-Dienst betonte ein Sendersprecher: «Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat immer oberste Priorität.»

Die Entscheidung über den redaktionellen Einsatz werde anhand der weiteren Entwicklungen getroffen. Die FIA hält unterdessen an den beiden abschliessenden Rennwochenenden fest.