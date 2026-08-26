FC St. Gallen – Nordsjælland im Free-TV: So siehst du das Play-off Rückspiel

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Der FC St. Gallen steht vor dem Rückspiel der Play-offs. Im Hinspiel verlor der FCSG mit 0:1 gegen Nordsjælland. Nun soll vor heimischem Publikum die Wende kommen. So siehst du das Spiel live im TV.

Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr im «Kybunpark» in St.Gallen. Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV erfährst du hier.

Wird das Rückspiel FC St. Gallen gegen FC Nordsjælland im Free-TV übertragen?

Das Rückspiel zwischen dem dänischen Vertreter FC Nordsjælland und dem FC St. Gallen wird im Free-TV bei SRF info kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. Die Übertragung startet ab 19.50 Uhr. Anpfiff ist um 20.00 Uhr.

Der Weg der beiden Teams in die Conference-League-Play-offs

Der FC Nordsjælland hatte in den letzten zwei Runden wenig Probleme mit seinen Gegnern. Zuletzt konnten sie den isländischen Vertreter Valur Reykjavik mit 7:0 nach beiden Spielen bezwingen. In der Runde davor wurde der schwedische Vertreter GAIS Göteborg ebenfalls souverän mit 6:1 besiegt.

Der FC St. Gallen bezwang zuletzt ebenfalls überzeugend Sheriff Tiraspol mit 8:2 nach Hin- und Rückspiel. In der Runde davor musste sich der FCSG in der Europa League Benfica Lissabon geschlagen geben und wanderte somit in die Conference-League-Qualifikation.

So spielt der FC St. Gallen international

Der FC St. Gallen braucht aufgrund der Niederlage in Dänemark auf jeden Fall einen Sieg. Ein Sieg mit einem Tor Unterschied, bei egal welchem Ergebnis, führt zu einer Verlängerung, da es keine Auswärtstorregel mehr gibt. Sollte der FCSG aber mit zwei oder mehr Toren Unterschied gewinnen, ist er direkt für die Ligaphase der UEFA Conference League qualifiziert und spielt international. Im Falle eines Unentschiedens oder einer erneuten Niederlage sind die Träume vom europäischen Geschäft geplatzt.

Conference-League-Qualifikation Rückspiel: FC St. Gallen vs. FC Nordsjælland

Partie : FC St. Gallen (SUI) vs. FC Nordsjælland (DEN)

: FC St. Gallen (SUI) vs. FC Nordsjælland (DEN) Wettbewerb : Conference-League-Play-offs, Rückspiel

: Conference-League-Play-offs, Rückspiel Anpfiff : Donnerstag, 27. August um 20 Uhr

: Donnerstag, 27. August um 20 Uhr Schiedsrichter : Orel Grinfeld (ISR)

: Orel Grinfeld (ISR) Stadion: Kybunpark in St. Gallen

Falls du dich für die kommenden US Open interessierst, hier alle Informationen über das Turnier.





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