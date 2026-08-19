Champions-League-Auslosung 2026/2027: Datum, Uhrzeit, Teams und Übertragung im TV

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Die Ligaphase der UEFA Champions League 2026/2027 wird ausgelost. Wann findet die Auslosung statt, welche Teams sind dabei und wo läuft die Ziehung live? Hier gibt es alle wichtigen Informationen.

Die neue Saison der UEFA Champions League nimmt Formen an. Am Donnerstag, 27. August 2026, erfahren die 36 Teilnehmer, auf welche Gegner sie in der Ligaphase treffen. Ausgetragen wird die Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco. Beginn ist um 18 Uhr. Die letzten sieben Teilnehmer stehen erst am Tag vor der Auslosung fest.

Wann ist die Champions-League-Auslosung 2026/2027?

Die wichtigsten Informationen zur Auslosung im Überblick:

Wettbewerb : UEFA Champions League

: UEFA Champions League Auslosung : Ligaphase

: Ligaphase Datum : Donnerstag, 27. August 2026

: Donnerstag, 27. August 2026 Uhrzeit : 18 Uhr

: 18 Uhr Ort : Grimaldi Forum, Monaco

: Grimaldi Forum, Monaco Teilnehmer: 36 Mannschaften

Einen Tag später, am 28. August, werden auch die Ligaphasen der Europa League und Conference League ausgelost.

Wo läuft die Champions-League-Auslosung live im TV und Stream?

Fest steht: Die UEFA begleitet die Auslosung über ihre offiziellen Kanäle. Sky Sport News hat für Deutschland bereits eine Live-Übertragung ab 18 Uhr angekündigt.

Weitere Informationen folgen.

Welche Teams sind bei der Champions-League-Auslosung dabei?

Insgesamt nehmen 36 Mannschaften an der Ligaphase teil. 29 Teilnehmer sind direkt qualifiziert, sieben weitere Vereine lösen ihr Ticket über die Playoffs.

Unter anderem stehen bereits folgende grosse Namen fest:

FC Arsenal

Aston Villa

Atlético Madrid

Borussia Dortmund

FC Barcelona

FC Bayern München

Club Brügge

Como 1907

Feyenoord Rotterdam

Galatasaray Istanbul

Inter Mailand

RB Leipzig

RC Lens

OSC Lille

FC Liverpool

Manchester City

Manchester United

SSC Neapel

Paris Saint-Germain

FC Porto

PSV Eindhoven

Real Betis

Real Madrid

AS Rom

Schachtar Donezk

Slavia Prag

Sporting Lissabon

VfB Stuttgart

FC Villarreal

Wie funktioniert die Champions-League-Auslosung?

Seit der Reform gibt es keine klassische Gruppenphase mehr. Stattdessen spielen alle 36 Mannschaften in einer gemeinsamen Ligaphase.

Bei der Auslosung werden die Teams verschiedenen Lostöpfen zugeordnet. Jeder Klub bekommt seine Gegner für die Ligaphase zugeteilt. Nach Abschluss aller Spieltage ergibt sich eine gemeinsame Tabelle.

Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 müssen in die K.-o.-Playoffs und kämpfen dort um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze. Die Mannschaften ab Rang 25 scheiden aus.

Wann startet die Champions League 2026/27?

Lange müssen die Mannschaften nach der Auslosung nicht warten. Die Ligaphase beginnt bereits im September.

Die wichtigsten Termine:

Ligaphase 8. September 2026 bis 27. Januar 2027

8. September 2026 bis 27. Januar 2027 K.-o.-Playoffs 16./17. und 23./24. Februar 2027

16./17. und 23./24. Februar 2027 Achtelfinale 9./10. und 16./17. März

9./10. und 16./17. März Viertelfinale 6./7. und 13./14. April

6./7. und 13./14. April Halbfinale 27./28. April und 4./5. Mai

27./28. April und 4./5. Mai Finale 5. Juni 2027 in Madrid (Estadio Metropolitano)

Wo läuft die Champions League 2026/27 in der Schweiz?

Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in der Schweiz bei blue Sport. Der Anbieter zeigt alle Spiele der Königsklasse und besitzt die Rechte für die Spielzeiten 2024/25 bis einschliesslich 2026/27.

Ganz ohne kostenpflichtiges Abo müssen Schweizer Fussballfans allerdings nicht auskommen. Durch eine Sublizenz zwischen blue Sport und der SRG läuft pro Champions-League-Runde ein ausgewähltes Spiel im Free-TV bei SRF. Auch das Champions-League-Finale gehört zum Live-Paket der SRG.

Champions-League-Highlights laufen kostenlos bei SRF im Free-TV

Auch wer die Spiele nicht live sehen kann, bekommt in der Schweiz kostenlose Zusammenfassungen.

SRF zeigt an Champions-League-Spieltagen die Sendung «Champions League – Highlights». Dort werden die Spiele und Tore des jeweiligen Abends zusammengefasst. In der vergangenen Saison lief die Sendung in der Regel ab 23 Uhr auf SRF zwei beziehungsweise je nach Programm auch SRF info.