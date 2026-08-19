Champions-League-Auslosung 2026/2027: Datum, Uhrzeit, Teams und Übertragung im TV
Die neue Saison der UEFA Champions League nimmt Formen an. Am Donnerstag, 27. August 2026, erfahren die 36 Teilnehmer, auf welche Gegner sie in der Ligaphase treffen. Ausgetragen wird die Auslosung im Grimaldi Forum in Monaco. Beginn ist um 18 Uhr. Die letzten sieben Teilnehmer stehen erst am Tag vor der Auslosung fest.
Wann ist die Champions-League-Auslosung 2026/2027?
Die wichtigsten Informationen zur Auslosung im Überblick:
- Wettbewerb: UEFA Champions League
- Auslosung: Ligaphase
- Datum: Donnerstag, 27. August 2026
- Uhrzeit: 18 Uhr
- Ort: Grimaldi Forum, Monaco
- Teilnehmer: 36 Mannschaften
Einen Tag später, am 28. August, werden auch die Ligaphasen der Europa League und Conference League ausgelost.
Wo läuft die Champions-League-Auslosung live im TV und Stream?
Fest steht: Die UEFA begleitet die Auslosung über ihre offiziellen Kanäle. Sky Sport News hat für Deutschland bereits eine Live-Übertragung ab 18 Uhr angekündigt.
Weitere Informationen folgen.
Welche Teams sind bei der Champions-League-Auslosung dabei?
Insgesamt nehmen 36 Mannschaften an der Ligaphase teil. 29 Teilnehmer sind direkt qualifiziert, sieben weitere Vereine lösen ihr Ticket über die Playoffs.
Unter anderem stehen bereits folgende grosse Namen fest:
- FC Arsenal
- Aston Villa
- Atlético Madrid
- Borussia Dortmund
- FC Barcelona
- FC Bayern München
- Club Brügge
- Como 1907
- Feyenoord Rotterdam
- Galatasaray Istanbul
- Inter Mailand
- RB Leipzig
- RC Lens
- OSC Lille
- FC Liverpool
- Manchester City
- Manchester United
- SSC Neapel
- Paris Saint-Germain
- FC Porto
- PSV Eindhoven
- Real Betis
- Real Madrid
- AS Rom
- Schachtar Donezk
- Slavia Prag
- Sporting Lissabon
- VfB Stuttgart
- FC Villarreal
Wie funktioniert die Champions-League-Auslosung?
Seit der Reform gibt es keine klassische Gruppenphase mehr. Stattdessen spielen alle 36 Mannschaften in einer gemeinsamen Ligaphase.
Bei der Auslosung werden die Teams verschiedenen Lostöpfen zugeordnet. Jeder Klub bekommt seine Gegner für die Ligaphase zugeteilt. Nach Abschluss aller Spieltage ergibt sich eine gemeinsame Tabelle.
Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 müssen in die K.-o.-Playoffs und kämpfen dort um die verbleibenden acht Achtelfinalplätze. Die Mannschaften ab Rang 25 scheiden aus.
Wann startet die Champions League 2026/27?
Lange müssen die Mannschaften nach der Auslosung nicht warten. Die Ligaphase beginnt bereits im September.
Die wichtigsten Termine:
- Ligaphase 8. September 2026 bis 27. Januar 2027
- K.-o.-Playoffs 16./17. und 23./24. Februar 2027
- Achtelfinale 9./10. und 16./17. März
- Viertelfinale 6./7. und 13./14. April
- Halbfinale27./28. April und 4./5. Mai
- Finale 5. Juni 2027 in Madrid (Estadio Metropolitano)
Wo läuft die Champions League 2026/27 in der Schweiz?
Die Übertragungsrechte für die Champions League liegen in der Schweiz bei blue Sport. Der Anbieter zeigt alle Spiele der Königsklasse und besitzt die Rechte für die Spielzeiten 2024/25 bis einschliesslich 2026/27.
Ganz ohne kostenpflichtiges Abo müssen Schweizer Fussballfans allerdings nicht auskommen. Durch eine Sublizenz zwischen blue Sport und der SRG läuft pro Champions-League-Runde ein ausgewähltes Spiel im Free-TV bei SRF. Auch das Champions-League-Finale gehört zum Live-Paket der SRG.
Champions-League-Highlights laufen kostenlos bei SRF im Free-TV
Auch wer die Spiele nicht live sehen kann, bekommt in der Schweiz kostenlose Zusammenfassungen.
SRF zeigt an Champions-League-Spieltagen die Sendung «Champions League – Highlights». Dort werden die Spiele und Tore des jeweiligen Abends zusammengefasst. In der vergangenen Saison lief die Sendung in der Regel ab 23 Uhr auf SRF zwei beziehungsweise je nach Programm auch SRF info.