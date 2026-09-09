Sportradar

Der FC Basel reagiert auf die sportliche Entwicklung und trennt sich von Trainer Stephan Lichtsteiner. Der ehemalige Nati-Captain muss seinen Posten nach wenigen Monaten wieder räumen.

Beim FC Basel kommt es zum nächsten Trainerwechsel. Der Schweizer Traditionsklub trennt sich von Stephan Lichtsteiner. Damit endet die Amtszeit des 42-Jährigen bereits wenige Monate nach seinem Amtsantritt. Lichtsteiner hatte den FCB erst Ende Januar 2026 übernommen und damals einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben.

Zuletzt nur ein Punkt aus drei Spielen

Bereits in den vergangenen Tagen war der Druck auf Lichtsteiner deutlich gestiegen. Der FC Basel holte aus den drei Partien gegen die Young Boys, den FC Sion und den FC Lugano lediglich einen Punkt. Auf das 3:3 gegen YB folgten Niederlagen gegen Sion und Lugano.

Besonders das 1:3 gegen den FC Lugano am vergangenen Wochenende hatte die Diskussionen um Lichtsteiners Zukunft noch einmal verschärft.

Nun zieht die Vereinsführung die Konsequenzen und beendet die Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Schweizer Nationalspieler.

Wer Lichtsteiner beim FC Basel als Trainer nachfolgt, ist zunächst offen.

Auch Assistenzcoach Cantaluppi muss gehen

Neben Cheftrainer Lichtsteiner, der seit Januar im Amt war, muss auch Assistenzcoach Mario Cantaluppi den Verein verlassen.

Bis ein Nachfolger gefunden ist, verzichtet der FC Basel auf eine Medienkonferenz.