Borussia Dortmund trifft am Mittwoch, 4. November, auf eines der bislang erfolgreichsten Teams der Champions-League-Ligaphase. Betis Sevilla hat seine ersten drei Spiele gewonnen und reist mit drei Punkten Vorsprung auf den BVB nach Dortmund. Mit einem Heimsieg könnten die Dortmunder nach Punkten zu den Spaniern aufschliessen.

Wo läuft Dortmund gegen Betis Sevilla heute live in der Schweiz?

SRF zwei überträgt die Partie ab 20.10 Uhr mit Vorberichterstattung. Wer online zuschauen möchte, findet das Spiel im Livestream auf Play SRF. Ab 23.00 Uhr zeigt SRF die Zusammenfassungen der Mittwochsspiele.

Datum: Mittwoch, 4. November 2026

Mittwoch, 4. November 2026 Anstoss: 21.00 Uhr Schweizer Zeit

21.00 Uhr Schweizer Zeit Spielort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Wettbewerb: Champions League, Ligaphase, 4. Spieltag

Champions League, Ligaphase, 4. Spieltag Schweizer Übertragung: SRF zwei und Play SRF

Wo läuft BVB gegen Betis in Deutschland?

In Deutschland zeigt DAZN das Spiel live. Für die Übertragung ist dort ein kostenpflichtiges Abo nötig. Das kostenlose Angebot von SRF richtet sich an das Publikum in der Schweiz.