Letztes Gruppenspiel, klare Aufgabe: Mit einem Sieg gegen die Niederlande erreicht Deutschland heute das Viertelfinale der UEFA Nations League. Nach dem 3:1 in Serbien will die deutsche Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion nachlegen. Die Partie gegen die Niederlande beginnt am Montag, 16. November, um 20.45 Uhr.
Wo läuft Deutschland gegen die Niederlande heute im Free-TV?
Das Erste überträgt das Spiel live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Esther Sedlaczek moderiert, Bastian Schweinsteiger begleitet die Sendung als Experte. Kommentator ist Tom Bartels.
Die wichtigsten Angaben auf einen Blick:
Spiel: Deutschland–Niederlande
Wettbewerb: Nations League, letzter Gruppenspieltag
Datum: Montag, 16. November 2026
Anpfiff: 20.45 Uhr
Free-TV: Das Erste / ARD
Sendebeginn: 20.15 Uhr
Spielort: Olympiastadion, Berlin.
Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Die ARD bietet die Begegnung auch im kostenlosen Livestream bei der Sportschau und in der ARD Mediathek an. Die Übertragung startet ebenfalls um 20.15 Uhr.
Für Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz: Bei Onlineübertragungen können geografische Einschränkungen gelten. Die ARD weist darauf hin, dass einzelne Livestreams aus rechtlichen Gründen im Ausland gesperrt sein können. Eine uneingeschränkte Verfügbarkeit des Streams in der Schweiz ist damit nicht zugesichert.
Was braucht Deutschland für das Viertelfinale?
Mit einem Sieg ist Deutschland sicher weiter. Ob es dann sogar zum Gruppensieg reicht, hängt vom Ergebnis der gleichzeitig stattfindenden Partie Griechenland–Serbien und gegebenenfalls von der Höhe des deutschen Erfolgs ab.
Bei einem Unentschieden braucht das DFB-Team dagegen Unterstützung: Nur wenn Griechenland gegen Serbien verliert, reicht ein Punkt für den zweiten Platz. Bei einer Niederlage gegen die Niederlande verpasst Deutschland das Viertelfinale.
Damit kann die deutsche Mannschaft ihr Weiterkommen heute aus eigener Kraft sichern – muss dafür aber den direkten Konkurrenten schlagen.