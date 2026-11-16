Letztes Gruppenspiel, klare Aufgabe: Mit einem Sieg gegen die Niederlande erreicht Deutschland heute das Viertelfinale der UEFA Nations League. Nach dem 3:1 in Serbien will die deutsche Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion nachlegen. Die Partie gegen die Niederlande beginnt am Montag, 16. November, um 20.45 Uhr.

Wo läuft Deutschland gegen die Niederlande heute im Free-TV?

Das Erste überträgt das Spiel live im Free-TV. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr, eine halbe Stunde vor dem Anpfiff. Esther Sedlaczek moderiert, Bastian Schweinsteiger begleitet die Sendung als Experte. Kommentator ist Tom Bartels.

Die wichtigsten Angaben auf einen Blick:

Spiel: Deutschland–Niederlande

Deutschland–Niederlande Wettbewerb: Nations League, letzter Gruppenspieltag

Nations League, letzter Gruppenspieltag Datum: Montag, 16. November 2026

Montag, 16. November 2026 Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Free-TV: Das Erste / ARD

Das Erste / ARD Sendebeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielort: Olympiastadion, Berlin.

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