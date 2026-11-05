Cristiano Ronaldo beendet seine Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft. Der langjährige Kapitän machte seine Entscheidung am Donnerstag öffentlich. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erklärte er, nach der Länderspielpause im November das Trikot mit der Nummer sieben zurückzugeben.

Ronaldo verabschiedet sich auf Social Media

146 Tore in 234 Länderspielen

Ronaldo kommt bislang auf 234 Länderspiele und 146 Tore für Portugal. Damit hält er im Männerfussball sowohl den Rekord für die meisten Nationalmannschaftseinsätze als auch für die meisten Länderspieltore.

Zuletzt gab es Streit mit Nationaltrainer Jorge Jesus

Dem Rücktritt war ein öffentlich ausgetragener Konflikt mit Nationaltrainer Jorge Jesus vorausgegangen. Ronaldo hatte Ende September das Trainingslager der portugiesischen Auswahl verlassen. Später warf er dem Trainer gebrochene Zusagen vor und sprach von einem Vertrauensbruch. Gleichzeitig entschuldigte er sich bei seinen Mitspielern und den Fans für seine Abreise. Anfang Oktober hatte Ronaldo noch erklärt, nach einer möglichen Sperre wieder für Portugal spielen zu wollen. Ob der Streit ausschlaggebend für seinen Rücktritt war, ist bislang nicht belegt.