Warum spielt die Champions League plötzlich am Donnerstag?

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Die Champions League ist eigentlich für Spiele am Dienstag und Mittwoch bekannt. Zum Start der neuen Saison wird aber auch am Donnerstag gespielt. Was steckt dahinter?

Champions League am Donnerstag? Was für viele Fussballfans zunächst ungewohnt klingt, wird in dieser Woche Realität. Die neue Saison der Königsklasse beginnt am Dienstag, 8. September – beendet ist der erste Spieltag allerdings erst zwei Tage später.

Darum wird die Champions League am Donnerstag gespielt

Der Grund liegt im besonderen Ablauf des ersten Spieltags. Die UEFA verteilt die insgesamt 18 Begegnungen zum Auftakt der Ligaphase auf drei Tage: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag.

An jedem der drei Abende finden sechs Partien statt. Jeweils zwei Begegnungen beginnen bereits um 18.45 Uhr, vier weitere um 21 Uhr.

Der Donnerstag ist dabei ausdrücklich als Teil des ersten Spieltags vorgesehen. Auch in den UEFA-Regularien wird für den Auftakt der Ligaphase neben Dienstag und Mittwoch der Donnerstag berücksichtigt.

Gibt es jetzt jede Woche Champions League am Donnerstag?

Nein. Fussballfans müssen sich nicht dauerhaft an einen dritten Champions-League-Abend gewöhnen.

Die Spiele am Donnerstag sind eine Besonderheit des ersten Spieltags. Bereits am zweiten Spieltag kehrt die Champions League zum gewohnten Rhythmus zurück. Dieser wird am 13. und 14. Oktober ausgetragen.

Auch die folgenden Spieltage der Ligaphase finden grundsätzlich wieder am Dienstag und Mittwoch statt. Am letzten Spieltag am 27. Januar werden sogar alle 18 Begegnungen zeitgleich am Mittwochabend ausgetragen.

Diese Champions-League-Spiele finden am Donnerstag statt

Am Donnerstag, 10. September, stehen noch einmal sechs Begegnungen auf dem Programm.

Um 18.45 Uhr empfängt Fenerbahçe die AS Roma. Gleichzeitig trifft die PSV Eindhoven auf Schachtar Donezk.

Ab 21 Uhr spielt der FC Bayern München gegen Bodø/Glimt. RB Leipzig ist bei Como gefordert, Manchester United empfängt Sabah und Slavia Prag trifft auf Lens.

Danach ist der erste Spieltag der neuen Champions-League-Saison komplett.

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