Champions League heute: Alle Spiele und Duelle am 1. Spieltag

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Die Champions League startet heute in die neue Saison. Welche Mannschaften spielen heute und welche Topduelle stehen am 1. Spieltag an? Alle Partien im Überblick.

Die Champions League ist zurück. Am Dienstag, 8. September, beginnt die Ligaphase der Saison 2026/27. Insgesamt 36 Mannschaften kämpfen in den kommenden Monaten um den Einzug in die K.-o.-Phase. Zum Auftakt gibt es eine Besonderheit: Der erste Spieltag verteilt sich auf drei Tage. Von Dienstag bis Donnerstag finden insgesamt 18 Partien statt.

Diese Champions-League-Spiele finden heute statt

Am Dienstag stehen zum Start sechs Begegnungen auf dem Programm. Zwei davon beginnen bereits um 18.45 Uhr, die übrigen vier um 21 Uhr.

18.45 Uhr

AEK Athen – LASK

Club Brügge – Aston Villa

21 Uhr

Borussia Dortmund – Villarreal

Porto – Manchester City

Lille – Real Betis

Real Madrid – Inter Mailand

Real Madrid gegen Inter Mailand

Eines der prominentesten Duelle des ersten Abends steigt im Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid empfängt Inter Mailand. Wie startet der alte neue Trainer José Mourinho in die CL-Saison mit seinem Star-Ensemble um Mbappé, Vinícius Jr., Bellingham & Co.? Gegen vermutlich tief stehende Mailänder wird es kein Selbstläufer, die am Wochenende eine fulminante Aufholjagd gegen SSC Neapel geschafft haben und nach 0:2 Rückstand mit 3:2 gewinnen konnten.

Für beide Klubs ist der Auftakt bereits eine erste Standortbestimmung. Gerade in der Ligaphase können Punkte gegen direkte Konkurrenten später entscheidend werden, wenn es um die Platzierung unter den 36 Mannschaften geht.

Anpfiff in Madrid ist am Dienstag um 21 Uhr.

Borussia Dortmund trifft auf Villarreal

Auch Borussia Dortmund startet am Dienstagabend in die neue Champions-League-Saison. Der BVB empfängt den spanischen Vertreter Villarreal. Der erste von vier deutschen Vertretern greift in das internationale Geschehen in der Champions League ein. Das Team von Niko Kovač möchte direkt mit einem Sieg im heimischen Signal Iduna Park starten, damit man um die Top 8 mitspielen kann. In der Bundesliga ist der BVB mit zwei Siegen aus zwei Spielen gestartet.

Das Spiel beginnt ebenfalls um 21 Uhr. Für Dortmund ist es das erste von acht Spielen in der Ligaphase. Anders als früher in der Gruppenphase trifft jede Mannschaft dabei auf acht unterschiedliche Gegner.

Manchester City startet in Porto

Ein weiterer Titelkandidat ist am Dienstag in Portugal gefordert. Manchester City tritt beim FC Porto an. Das erste Mal nach zehn Saisons geht Manchester City ohne Pep Guardiola in eine Champions-League-Saison. Sein Nachfolger Enzo Maresca will direkt beim schweren Auswärtsspiel in Portugal punkten. Manchester City zählt mit seinen Topstars wie Haaland, Donnarumma, Fernández und Co. sicherlich auch zum engeren Favoritenkreis.

Alle Spiele des 1. Spieltags der Champions League

Am Mittwoch geht es mit sechs weiteren Partien weiter. Unter anderem empfängt Liverpool Atlético Madrid, während Neapel auf Arsenal trifft. Barcelona ist bereits um 18.45 Uhr gegen Feyenoord im Einsatz.

Mittwoch, 9. September

18.45 Uhr: Barcelona – Feyenoord

18.45 Uhr: Stuttgart – Viking

21 Uhr: Liverpool – Atlético Madrid

21 Uhr: Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

21 Uhr: Sporting – Galatasaray

21 Uhr: Napoli – Arsenal

Donnerstag, 10. September

18.45 Uhr: Fenerbahçe – Roma

18.45 Uhr: PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

21 Uhr: Como – Leipzig

21 Uhr: Bayern München – Bodø/Glimt

21 Uhr: Manchester United – Sabah

21 Uhr: Slavia Prag – Lens

Nach dem Auftakt müssen sich die Fans etwas gedulden. Der zweite Spieltag findet am 13. und 14. Oktober statt.

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