Champions League heute: Liverpool gegen Atlético Madrid live im Free-TV

Sportradar

Liverpool trifft heute in der Champions League am ersten Spieltag auf Atlético Madrid. Schweizer Fans können das Topspiel kostenlos im TV und Livestream verfolgen.

Heute Abend wartet in der Champions League eines der prominentesten Duelle des ersten Spieltags. Der FC Liverpool empfängt Atlético Madrid an der Anfield Road. Für Fussballfans in der Schweiz gibt es dabei eine gute Nachricht: Die Partie ist nicht nur im Pay-TV zu sehen. SRF überträgt das Spiel live. Das bestätigt das aktuelle TV-Programm des Senders.

Champions-League-Duell zwischen Liverpool und Atlético heute im Free-TV bei SRF

Die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Atlético Madrid wird im Free-TV bei «SRF zwei» kostenlos übertragen und frei zugänglich sein. «SRF» hat sich die Rechte für die gesamte Champions-League-Saison gesichert und zeigt immer eine Partie im Free-TV. Die Übertragung beginnt laut aktuellem SRF-Programm bereits um 20.10 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 21 Uhr.

FC Liverpool vs. Atlético Madrid heute im kostenlosen Livestream

Falls du unterwegs bist und keinen Fernseher hast, kein Problem. Die Partie wird auch kostenlos im SRF-zwei-Livestream bei SRF Play verfügbar sein.

Welche Champions-League-Spiele finden heute am Mittwoch noch statt?

Liverpool gegen Atlético ist nur eines von sechs Spielen am Mittwoch. Bereits um 18.45 Uhr stehen Barcelona gegen Feyenoord sowie Stuttgart gegen Viking auf dem Programm. Um 21 Uhr beginnen neben Liverpool gegen Atlético auch Paris Saint-Germain gegen Slovan Bratislava, Sporting gegen Galatasaray und Napoli gegen Arsenal.

Der erste Champions-League-Spieltag wird am Donnerstag mit weiteren sechs Begegnungen abgeschlossen.

Alle Highlights und Tore der Champions-League-Partien siehst du am jeweiligen Abend nach den Spielen auch bei «SRF zwei» ab 23 Uhr.

Auch interessant: Deshalb wird am ersten Spieltag der Champions League auch am Donnerstag gespielt.

Fakten zum Uefa-Champions-League-Spiel: FC Liverpool vs. Atlético

Partie : FC Liverpool (ENG) vs. Atlético Madrid (ESP)

: FC Liverpool (ENG) vs. Atlético Madrid (ESP) Wettbewerb : Champions-League-Ligaphase 1. Spieltag

: Champions-League-Ligaphase 1. Spieltag Anpfiff : Mittwoch, 9. September um 21 Uhr

: Mittwoch, 9. September um 21 Uhr Schiedsrichter : Davide Massa (ITA)

: Davide Massa (ITA) Stadion : Anfield Road in Liverpool

: Anfield Road in Liverpool Free-TV : SRF zwei

: SRF zwei Livestream: SRF Play

Passend zum Beitrag: