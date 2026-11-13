Für Dayot Upamecano endet die Länderspielreise vorzeitig. Der Innenverteidiger des FC Bayern München hat das Quartier der französischen Nationalmannschaft verlassen und kehrt nach München zurück. Die Abreise erfolgte mit Zustimmung von Nationaltrainer Zinédine Zidane. Als Grund nennt der französische Fussballverband persönliche Umstände. Das berichten unter anderem die Nachrichtenagenturen AFP und SID unter Berufung auf eine Verbandsmitteilung.

Was über Upamecanos Abreise bekannt ist

Nähere Angaben zu den persönlichen Gründen machte der Verband zunächst nicht. Fest steht, dass Upamecano beim abschliessenden Nations-League-Gruppenspiel gegen die Türkei am Sonntag nicht zur Verfügung steht. Eine Verletzung wird in der Mitteilung nicht als Grund genannt. Auch eine Nachnominierung gab es nach den bislang veröffentlichten Angaben zunächst nicht.

Gegen Italien stand der Bayern-Profi noch in der Startelf

Am Donnerstagabend spielte Upamecano beim 1:3 gegen Italien in Mailand noch von Beginn an. Michael Olise hatte Frankreich früh in Führung gebracht, ehe die Gastgeber die Partie drehten.

Upamecano verursachte in der zweiten Halbzeit mit einem Foul an Antonio Vergara einen Penalty. Pio Esposito verwandelte zum 3:1-Endstand. Einen Zusammenhang zwischen dem Spielverlauf und der vorzeitigen Abreise nennt der Verband nicht.