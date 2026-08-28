Bayern gegen Stuttgart heute live: Hier läuft der Bundesliga-Start im TV und Stream

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Die Bundesliga startet mit einem Kracher: Bayern München empfängt am Freitag den VfB Stuttgart. Wir zeigen, wo das Spiel in der Schweiz live im TV und Stream läuft.

Neuauflage des DFB-Pokalfinals der vergangenen Saison. Der VfB Stuttgart ist beim FC Bayern München zu Gast. Anpfiff der Partie heute ist um 20.30 Uhr in der Münchener «Allianz Arena». Alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Livestream erfährst du hier.

Bayern gegen Stuttgart: Hier läuft das Spiel heute live

Spiel : FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Datum : Freitag, 28. August

: Freitag, 28. August Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Free-TV Schweiz : Sat.1 Schweiz

: Sat.1 Schweiz Pay-TV: Sky

Sky Austragungsort : Allianz Arena in München

: Allianz Arena in München Schiedsrichter: Sören Storks

Wird der Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern und Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Der Bundesliga-Auftakt wird live auf SAT.1 übertragen. Der Sender beginnt bereits um 19.50 Uhr mit der Berichterstattung, ehe um 20.30 Uhr der Ball rollt.

Damit können auch Zuschauerinnen und Zuschauer in der Schweiz, die SAT.1 über ihren jeweiligen TV-Anbieter empfangen, das Duell im Free-TV verfolgen. SAT.1 betreibt in der Schweiz ein eigenes Angebot und stellt entsprechende Informationen zum TV-Empfang bereit.

Neben der kostenlosen Übertragung zeigt auch Sky die Partie im Pay-TV.

Gibt es Bayern gegen Stuttgart im kostenlosen Livestream?

In Deutschland läuft die Partie kostenlos über Joyn; die Vorberichte beginnen dort um 19.50 Uhr.

Zum kostenlosen Supercup-Livestream bei Joyn

Warum Bayern gegen Stuttgart gleich zum Auftakt ein Kracher ist

Die beiden Mannschaften trafen bereits im DFB-Pokalfinale der vergangenen Saison aufeinander, als der FC Bayern das Double mit einem 3:0 klarmachte. Der VfB ist aber gut drauf und seit Jahren unter Trainer Sebastian Hoeness eine der besten Mannschaften Deutschlands. Umso spannender ist die Paarung zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2026/2027.

Personalsituation bei den Bayern und bei Stuttgart

Der FC Bayern wird nach den beiden Schreckmomenten in der Vorbereitung weiterhin auf Jamal Musiala verzichten müssen. Kompany äusserte sich bei der Pressekonferenz wie folgt: «Es geht ihm gut»; «irgendwann wird er wieder im Kader sein». Musiala absolvierte das Abschlusstraining sogar ganz, trotz keines Kaderplatzes. Ausserdem wird der Bayern-Trainer auf Serge Gnabry verzichten, der aufgrund einer Adduktorenverletzung noch nicht bereit ist.

Die Liste für Sebastian Hoeness ist ein bisschen grösser. Neben dem verletzten Torwart Seimen, der durch Bredlow vertreten wird, fehlen weiterhin Zagadou, Assignon, Diehl, Jaquez, Nartey und Arevalo. Dennoch kann er auf seine Leistungsträger wie Stiller, Undav, Mittelstädt, Chabot und Co. zurückgreifen. Wird es ihm gelingen den FC Bayern zum Saisonstart zu ärgern?

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