Überraschender TV-Deal: Jamie Vardy überträgt jetzt Bayern live auf seinem YouTube-Kanal

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Jamie Vardy geht einen ungewöhnlichen Weg: Der ehemalige englische Nationalspieler wird zum Bundesliga-Broadcaster. Schon beim Auftakt zwischen Bayern und Stuttgart ist er dabei.

Jamie Vardy kennt man vor allem als Torjäger. Mit Leicester City schrieb der Engländer 2016 eines der grössten Fussballmärchen der vergangenen Jahrzehnte und gewann überraschend die Premier League. Nun sorgt der 39-Jährige mit einer völlig anderen Rolle für Aufsehen: Vardy wird zum Bundesliga-Broadcaster. Sein YouTube-Format «Jamie Vardy's Having a Party» erhält für die Saison 2026/27 die Rechte an insgesamt sieben Freitagsspielen der Bundesliga.

Jamie Vardy zeigt Bayern gegen Stuttgart live

Lange müssen Vardy und seine Zuschauer nicht auf das erste grosse Spiel warten. Bereits am Freitagabend startet die Zusammenarbeit mit einem echten Kracher.

Zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison empfängt der FC Bayern München den VfB Stuttgart. Anpfiff in der Allianz Arena ist um 20.30 Uhr. Vardy soll die Begegnung gemeinsam mit Gästen begleiten. Neben dem Spiel selbst setzt das Format auf Reaktionen, Diskussionen und Analysen.

Allerdings gibt es für Schweizer Fans einen wichtigen Haken: Die Live-Übertragungsrechte von Vardys Format gelten für Grossbritannien und Irland. In der Schweiz ist der YouTube-Stream daher keine Alternative zur regulären Übertragung.

Sieben Bundesliga-Spiele laufen bei Vardy

Bayern gegen Stuttgart bleibt kein einmaliges Experiment. Insgesamt sieben Freitagsspiele sollen während der Saison über Vardys YouTube-Format gezeigt werden. Welche weiteren Begegnungen dazugehören, soll noch bekannt gegeben werden.

Hinter dem ungewöhnlichen Deal steckt die Mediengruppe Banijay Entertainment. Deren britische Tochter und das Produktionslabel Workerbee produzieren die Live-Shows. Vardy und seine Gäste sollen den Partien dabei einen stärker unterhaltenden Charakter verleihen.

Für die Bundesliga ist das Teil einer grösseren Strategie. Auch das bekannte YouTube-Format «That's Football» von Mark Goldbridge erhält in der Saison 2026/27 wieder Bundesliga-Inhalte. Dort sollen 15 Freitagsspiele übertragen werden.

Vom Leicester-Märchen zum Bundesliga-Broadcaster

Vardy ist eine der bekanntesten Figuren des englischen Fussballs der vergangenen Jahre. Seinen grössten Erfolg feierte er 2016, als Leicester City sensationell englischer Meister wurde.

Zuletzt spielte der Stürmer in Italien für Cremonese. Aktuell ist der 39-Jährige ohne Verein. Nun baut sich Vardy parallel ein weiteres Standbein in der Medienwelt auf.

Wäre das auch ein Format für Deutschland, die Schweiz und Österreich?

Spannend und innovativ ist das Ganze auf jeden Fall, denn es bietet Zuschauern eine kostenlose Möglichkeit coole, und interessante Spiele zu verfolgen. Ob und wie das Echo im deutschsprachigen Raum dazu wird, bleibt spannend. Auf jeden Fall wäre es eine witzige und charmante Vorstellung wenn Ex-Bundesliga oder Nationalspieler beispielsweise Spiele der Premier League übertragen.

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