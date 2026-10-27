Dieser Abend gehört Harry Kane: Der Stürmer des FC Bayern hat am Montag in London erstmals den Ballon d'Or gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich vor Kylian Mbappé und Lamine Yamal durch. Er ist der erste englische Gewinner seit Michael Owen vor 25 Jahren. Nach der Auszeichnung folgen zahlreiche Glückwünsche – aus München, aus seiner Heimat und aus dem britischen Königshaus.
Prinz William würdigt Kane – Tuchel gehen die Superlative aus
Prinz William gratuliert dem englischen Nationalcaptain auf Instagram. Laut Sky bezeichnet er den Erfolg als absolut verdient und würdigt Kane als herausragenden Spieler und Captain, der Fussballfans weltweit unvergessliche Momente beschert habe.
Besonders persönlich fällt die Botschaft von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel aus. Ihm seien die Superlative für Kanes Leistungen schon vor langer Zeit ausgegangen, erklärt er in einer Mitteilung des englischen Verbandes. Umso mehr freue ihn die Anerkennung durch die Fussballwelt.
Dass erstmals seit 25 Jahren wieder ein Engländer gewinne, mache den Moment besonders. England könne sich glücklich schätzen, Kane als Führungsspieler zu haben, so Tuchel.
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Bayern-Präsident Hainer: «Harry Kane trägt seine Teams»
Beim FC Bayern stellt Präsident Herbert Hainer neben den Toren auch Kanes Bedeutung für die Mannschaft heraus. Seine Würdigung bringt er mit einem Satz auf den Punkt: «Manche tragen ein Trikot – Harry Kane trägt seine Teams.»
Sportvorstand Max Eberl betont seinerseits Kanes Verantwortung auf dem Platz und in der Kabine. Für ihn ist die Auszeichnung eine Anerkennung des gesamten bisherigen Karrierewegs. Der Engländer sei im Alltag ein Orientierungspunkt für andere Spieler.
Auch Tottenham feiert seinen ehemaligen Torjäger
Kanes früherer Verein Tottenham Hotspur macht den Erfolg ebenfalls zu seiner Sache. Die Londoner würdigen ihren Rekordtorschützen auf der Vereinswebsite und laden die Fans ein, persönliche Glückwünsche zu hinterlassen.
Für die Spurs hat die Auszeichnung eine besondere Bedeutung: Kane ist nach Vereinsangaben der erste Spieler aus ihrer eigenen Nachwuchsabteilung, der den Ballon d'Or gewinnt. Vor seinem Wechsel nach München erzielte er für Tottenham 280 Tore in 435 Pflichtspielen.
Damit feiern an diesem Abend beide Klubs einen Teil derselben Geschichte: Bayern den aktuellen Weltfussballer – und Tottenham den Torjäger, dessen Weg dorthin in der eigenen Nachwuchsabteilung begann.