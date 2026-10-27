Dieser Abend gehört Harry Kane: Der Stürmer des FC Bayern hat am Montag in London erstmals den Ballon d'Or gewonnen. Der 33-Jährige setzte sich vor Kylian Mbappé und Lamine Yamal durch. Er ist der erste englische Gewinner seit Michael Owen vor 25 Jahren. Nach der Auszeichnung folgen zahlreiche Glückwünsche – aus München, aus seiner Heimat und aus dem britischen Königshaus.

Prinz William würdigt Kane – Tuchel gehen die Superlative aus

Prinz William gratuliert dem englischen Nationalcaptain auf Instagram. Laut Sky bezeichnet er den Erfolg als absolut verdient und würdigt Kane als herausragenden Spieler und Captain, der Fussballfans weltweit unvergessliche Momente beschert habe.

Besonders persönlich fällt die Botschaft von Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel aus. Ihm seien die Superlative für Kanes Leistungen schon vor langer Zeit ausgegangen, erklärt er in einer Mitteilung des englischen Verbandes. Umso mehr freue ihn die Anerkennung durch die Fussballwelt.

Dass erstmals seit 25 Jahren wieder ein Engländer gewinne, mache den Moment besonders. England könne sich glücklich schätzen, Kane als Führungsspieler zu haben, so Tuchel.

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