Als Harry Kane im August 2023 Tottenham verliess, musste er niemandem mehr beweisen, dass er Tore schiessen konnte. Mit 280 Treffern in 435 Pflichtspielen verabschiedete er sich als Rekordtorschütze der Spurs. Sein Platz in der Vereinsgeschichte war längst sicher. Gut drei Jahre später hält der Engländer den Ballon d'Or in den Händen. Der Wechsel zum FC Bayern hat seine Karriere um die grossen Vereinstitel ergänzt.
Kanes Bayern-Bilanz: Fast ein Tor pro Pflichtspiel
Wie aussergewöhnlich Kane in München trifft, zeigt eine Gegenüberstellung seiner Vereinsbilanzen:
Station
Pflichtspiele
Tore
Tore pro Spiel
Tottenham beim Abschied im August 2023
435
280
0,64
Bayern laut UEFA-Porträt vom 13. Oktober 2026
155
152
0,98
Torquoten selbst berechnet. Die Bilanzen umfassen unterschiedlich lange Karriereabschnitte und sind kein bereinigter Vergleich der beiden Ligen.
Die Münchner Zahlen sind eine datierte Zwischenbilanz, keine bis zur Preisverleihung fortgeschriebene Statistik. Sie zeigen dennoch: Kane verwertet seine Möglichkeiten bei Bayern mit einer bemerkenswerten Regelmässigkeit.
Eine historische Marke erreichte er bereits im September 2025: Für seine ersten 100 Bayern-Tore benötigte er nur 104 Pflichtspiele. Nach Vereinsangaben hatte in diesem Jahrtausend kein Spieler bei einem Klub der fünf grossen europäischen Ligen weniger Einsätze dafür gebraucht.
Bayern hat seinen Spielmacher nicht erst entdeckt
Die Erklärung, Kane sei in München vom reinen Torjäger zum mitspielenden Stürmer geworden, wäre allerdings zu einfach.
Schon 2020/21 gewann er bei Tottenham gleichzeitig die Premier-League-Auszeichnungen für die meisten Tore und die meisten Vorlagen: 23 Treffer und 14 Assists standen am Saisonende zu Buche. Seine Übersicht und sein Passspiel gehörten schon damals zu seinen Stärken.
Kane beschreibt seine Entwicklung entsprechend differenziert. Im UEFA-Interview erklärte er, dass er Spielverständnis und Passqualität schon während seiner gesamten Karriere besessen habe. Bei Bayern seien diese Fähigkeiten in den vergangenen Jahren besonders aufgeblüht. Er bekomme die Freiheit, sich den Ball abzuholen, mitzuspielen und Räume für andere zu schaffen.
Der Unterschied liegt damit weniger in einer Neuerfindung des Spielers als darin, wie konsequent seine Mannschaft dessen verschiedene Qualitäten nutzen kann.
Olise und Díaz machen Bayern schwerer ausrechenbar
Für die Saison 2025/26 nennt der FC Bayern bei Kane 61 Tore in 51 Spielen. Doch auch seine Angriffspartner lieferten aussergewöhnliche Werte:
Michael Olise: 22 Tore und 26 Vorlagen in 52 Einsätzen.
Luis Díaz: 26 Tore und 19 Vorlagen.
Die Münchner gewannen Meisterschaft und DFB-Pokal. In der Bundesliga erzielten sie 122 Tore, über sämtliche Wettbewerbe hinweg waren es laut Verein 184.
Das erklärt einen wichtigen Teil der Verbindung zwischen Kane und Bayern: Die Mannschaft ist auf seine Tore ausgerichtet, bietet aber weitere erhebliche Gefahrenquellen. Gegner können ihre Aufmerksamkeit nicht ausschliesslich auf den Mittelstürmer richten.
Zugleich profitiert das Team davon, wenn Kane zurückfällt und Angriffe einleitet. Die Bundesliga hebt genau diese Verbindung hervor: Er holt sich Bälle in tieferen Positionen und bringt anschliessend Olise oder Díaz ins Spiel.
Die Wechselwirkung ist entscheidend. Kane bekommt Unterstützung auf höchstem Niveau – und trägt selbst dazu bei, dass seine Mitspieler besser zur Geltung kommen
Erst kamen die Tore, dann die Titel
Dass der Transfer allein noch keinen Erfolg garantierte, zeigte Kanes erste Münchner Saison. Er erzielte 36 Bundesligatore, Bayern wurde dennoch nur Dritter. In der folgenden Spielzeit genügten ihm 26 Ligatreffer zur erneuten Torjägerkrone – diesmal verbunden mit der Meisterschaft. 2025/26 folgten wiederum 36 Ligatore und das nationale Double.
Diese Abfolge ist aufschlussreicher als die Erzählung vom automatisch erfolgreichen Bayern-Wechsel. Kanes individuelle Klasse war sofort da. Der gemeinsame Erfolg musste sich erst entwickeln.
Der Ballon d'Or belohnt deshalb auch keine Leistung des Vereins allein. Kane erzielte bei der Weltmeisterschaft sechs Tore für England und führte seine Nationalmannschaft als Kapitän ins Halbfinale.
Die Münchner Jahre haben seine Argumente aber vervollständigt: Aus dem herausragenden Torjäger ohne grosse Vereinstitel wurde ein herausragender Torjäger in einer erfolgreichen Mannschaft. Bayern musste Kane nicht erst zum Weltklassespieler machen. Der Klub bot ihm die Möglichkeit, seine Klasse mit den Erfolgen zu verbinden, die seiner Karriere lange gefehlt hatten.