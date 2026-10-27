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Harry Kane war schon bei Tottenham ein Weltklasse-Stümer. In München kamen Titel und eine bessere Torquote hinzu. Sein Ballon-d'Or-Sieg zeigt, wie gut Spieler und Verein zusammenpassen. Eine Analyse.

Als Harry Kane im August 2023 Tottenham verliess, musste er niemandem mehr beweisen, dass er Tore schiessen konnte. Mit 280 Treffern in 435 Pflichtspielen verabschiedete er sich als Rekordtorschütze der Spurs. Sein Platz in der Vereinsgeschichte war längst sicher. Gut drei Jahre später hält der Engländer den Ballon d'Or in den Händen. Der Wechsel zum FC Bayern hat seine Karriere um die grossen Vereinstitel ergänzt.

Kanes Bayern-Bilanz: Fast ein Tor pro Pflichtspiel

Wie aussergewöhnlich Kane in München trifft, zeigt eine Gegenüberstellung seiner Vereinsbilanzen:

Station Pflichtspiele Tore Tore pro Spiel Tottenham beim Abschied im August 2023 435 280 0,64 Bayern laut UEFA-Porträt vom 13. Oktober 2026 155 152 0,98

Torquoten selbst berechnet. Die Bilanzen umfassen unterschiedlich lange Karriereabschnitte und sind kein bereinigter Vergleich der beiden Ligen.

Die Münchner Zahlen sind eine datierte Zwischenbilanz, keine bis zur Preisverleihung fortgeschriebene Statistik. Sie zeigen dennoch: Kane verwertet seine Möglichkeiten bei Bayern mit einer bemerkenswerten Regelmässigkeit.