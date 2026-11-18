Kurz vor dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer sorgt Kristoffer Eriksen Sundal auch abseits der Schanze für Schlagzeilen. Im Gespräch mit dem norwegischen Fernsehsender TV 2 bestätigt der 25-Jährige seine Beziehung zur italienischen Skispringerin Annika Sieff (23).

Annika Sieff und Kristoffer Eriksen Sundal sind ein Paar

Kennengelernt haben sich die beiden im Skisprungzirkus, gefunkt hat es jedoch fernab der Schanze: auf der indonesischen Ferieninsel Bali. Obwohl beide denselben Sport ausüben, spielt dieser laut Sundal in ihrer Beziehung eine untergeordnete Rolle.

«Wir reden nicht viel über Skispringen, das ist nicht der Grund, warum wir zusammen sind. Wir haben uns auf einer persönlichen Ebene kennengelernt. Gleichzeitig führt das dazu, dass wir uns sehr gut verstehen», erklärt Sundal.

Annika Sieff verpasst Saison wegen Kreuzbandriss

Sportlich steht das Paar vor einem unterschiedlichen Winter. Sieff, die 2023 von der Nordischen Kombination zum Skispringen wechselte, zog sich im Sommer einen Kreuzbandriss zu. Die Italienerin belegte bei den Olympischen Winterspielen in ihrer Heimat auf der Grossschanze den 13. Rang und muss nun die gesamte Saison aussetzen.

Sundal hingegen nimmt nach seinen beiden olympischen Medaillengewinnen im Super-Team (Bronze) und im Mixed (Silber) bereits das nächste grosse sportliche Ziel ins Visier: die Nordische Ski-WM im schwedischen Falun.