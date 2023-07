Rang zwei: Roger Rychen muss sich am «Appenzeller» nur Festsieger Domenic Schneider geschlagen geben

von Theres Tschudi

Mit dem Appenzeller Kantonalschwingfest ging am Sonntagabend in Oberegg AI ein ereignisreiches Wochenende zu Ende. Während sich die Jungschwinger bereits am Samstag duellierten, griffen die Aktivschwinger am Sonntagmorgen ins Geschehen ein. Aufgrund von Verschiebungen und verletzungsbedingten Absagen war das «Appenzeller» mit drei Eidgenossen nicht sehr stark besetzt. Trotzdem wurde den 1800 Zuschauenden im Appenzellerland attraktiver und schöner Schwingsport geboten.