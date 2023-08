Spar Swiss Epic: Mountainbikerennen für weitere drei Jahre in Graubünden

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Keine 48 Stunden nach der Zieleinfahrt in Davos geben die Veranstalter des Spar Swiss Epic bekannt, dass das fünftägige Mountainbikerennen auch die nächsten drei Jahre in Graubünden stattfinden wird. Ausgerichtet wird das Rennen in den nächsten drei Jahren von Davos Klosters und La Punt. Jährlich sollen weiterhin 300 Zweierteams am Anlass teilnehmen und die Landschaftsbilder aus Graubünden in die Welt hinaustragen.