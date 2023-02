Zwei Bündner Siege in der MyHockey-League – das Eishockey-Round-up

Churer sichern sich den zweiten Platz

Nicht in die Swiss League aufsteigen will hingegen der EHC Chur, die Bündner haben im Gegensatz zum Aroser Kantonsrivalen ihr Aufstiegsgesuch am Dienstag zurückgezogen. Dennoch gelang den Churern am Mittwochabend ein sportlicher Erfolg, im Auswärtsspiel gegen den EHC Dübendorf siegten sie nach einem 0:1 Rückstand noch mit 3:1. Das einzige Tor für die Heimmannschaft fiel kurz vor dem ersten Drittelsende, die Bündner liessen sich hingegen aber etwas mehr Zeit mit einer Reaktion auf den Rückstand. Nach einem torlosen Mitteldrittel war es Mika Burkhalter, der in der 49. Minute den Ausgleich für die Churer erzielte. Nur drei Minuten später besorgte Lars Kieni die Führung für die Bündner, Florin Stutz sorgte seinerseits eine Minute vor dem Ende mit seinem Treffer zum 3:1 für die Entscheidung in einem umkämpften Spiel.

Mit dem Sieg sichern sich die Bündner hinter Leader Thun den zweiten Platz in der MyHockey-League. Am kommenden Samstag ist in der letzten Qualifikationsrunde der Meisterschaft der EHC Frauenfeld im Thomas Domenig Stadion zu Gast.