Hohe Ticketpreise für Gästefans: Das sagt der HC Davos

Die Ticketpreise für Gästefans in den Stadien der National League geben zu reden. Am Wochenende boykottierten die Fans des HC Davos die Partie in Ambri. Der Grund: Sie waren nicht bereit, 40 Franken für einen Stehplatz im Gästesektor zu bezahlen. Am Montag reagierte der Tessiner Klub, reduzierte die Preise für eine Eintrittskarte um acht Franken.

Eine Übersicht zeigt: Ambri ist mit 32 Franken für ein Ticket weiter an der Spitze der Liga. Dahinter folgt auf Rang 2 der HCD. 31 Franken bezahlen die Gästefans in Davos für ein Stehplatzticket. Sechs Franken mehr als etwa bei den ZSC Lions, den Rapperswil-Jona Lakers und den SCL Tigers.

Davos als Preishochburg? Jein. «Man muss stets das gesamte Angebot anschauen», heisst es beim Klub. So profitieren die Fans von einem umfassenden ÖV-Angebot. Am Spieltag ist die An- und Rückreise im ganzen RhB-Netz inklusive. Dazu gehört auch der Extrazug, der nach jedem Heimspiel von Davos-Platz nach Chur fährt. Damit die Fans von Landquart auch in Richtung Zürich nach Hause kommen, gibt es einen weiteren Extrazug ab Landquart. Das Ticket für den Aare Linth Extrazug kostet, ohne GA, pauschal 34 Franken und ist kurz vor 1 Uhr in Zürich. Das Angebot gilt für Spiele am Freitag und Samstag.

Heisst: Die Gästefans bezahlen in Davos mehr als in anderen Stadien der National League – sie profitieren aber auch von einem umfassenden Angebot.