Ambri reagiert auf HCD-Boykott: Auch in Davos sind die Gästetickets überdurchschnittlich teuer

Die Protestaktion der HCD-Fans zeigt Wirkung. Am Montag geben die Tessiner bekannt, die Preise per sofort anzupassen. 32.- Franken kostet das Ticket für einen Erwachsenen neu. «Ein Signal in die richtige Richtung», heisst es von vielen Davoser Fans. Wobei Ambri damit weiterhin Ligaspitze bleibt.