Die russischen Truppen überquerten hier im vergangenen Jahr den Fluss Scherebez und rückten nach Westen vor. Ihr Ziel war es, ihre rechte Flanke für die Offensive auf die Agglomeration Slowjansk-Kramatorsk zu sichern. Dazu mussten sie das ukrainische Militär vom nördlichen Ufer

des für die Region wichtigen Flusses Siwerskyj Donez verdrängen.

Diese Gebiete waren 2022 von den Russen besetzt und von der Ukraine zurückerobert worden. Nun musste Lyman, vor der russischen Grossinvasion eine Stadt mit 20'000 Einwohnern, den Feind erneut zurückschlagen.

Die russische Offensive entlang der Ufer des Siwerskyj Donez gewann in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 an Dynamik. Bei weiterem Erfolg wäre die Gefahr einer Umfassung von Slowjansk und Kramatorsk von Norden real geworden. Besonders gefährlich wäre dies angesichts der russischen Vorstösse bei Dobropillja südwestlich von Kramatorsk, der letzten unbesetzten Stadt im Westen des Gebiets Donezk.

Einige Analysten nahmen an, der russische Plan könnte so weit gehen, Slowjansk–Kramatorsk über Barwinkowe im Gebiet Dnipropetrowsk einzukesseln. Die Russen mögen übermässig ehrgeizige Pläne haben, doch zumindest hätten sie versuchen können, Slowjansk von der Versorgung über die Strasse Charkiw–Slowjansk abzuschneiden.

Den Unterschied machten Organisation und Vorbereitung der Operation

Die nun erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive wurde von den Kräften des 3. Armeekorps ohne externe Verstärkung geplant und durchgeführt. Das ist im Krieg selten, wo Einheiten entlang der Frontlinie verlegt werden, um Probleme auf taktischer Ebene zu beheben.

Das 3. Korps begann im Sommer 2025 in diesem Abschnitt des Gebiets Donezk zu operieren. Vieles musste getan werden, bevor die Schlagzeilen über Siege auf dem Schlachtfeld aufleuchteten. Erstens musste die Frontlinie stabilisiert werden. Und zweitens mussten die Einheiten des Korps auf einheitliche Führungs- und Kontrollstandards gebracht werden, damit sie als ein einziger Organismus agieren konnten.

Die Kommandanten der Brigaden und der unteren Führungsebenen wurden ausgewechselt, um nach einer neuen militärischen Philosophie zu arbeiten. Die Planung in den Stäben, die Ausbildung, die Aufklärung und die Einbindung der Logistik in die taktische Planung wurden entscheidend für den Erfolg der Operation.