Titelverteidiger ist dabei: Fribourg reist wieder nach Davos an den Spengler Cup

Titelverteidigung als schwieriges Unterfangen

John Gobbi, CEO von Fribourg-Gottéron, lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Wir sind sehr glücklich, an der nächsten Ausgabe des Spengler Cups teilzunehmen. Als Titelverteidiger wollen wir nicht nur auf dem Eis erneut glänzen, sondern auch daneben – dank der Unterstützung unserer Fans.» Es dürfte ein schwieriges Unterfangen werden, hat es doch seit dem Team Canada in den Jahren 2016 und 2017 kein Team mehr geschafft, den Titel zu verteidigen.

Mit Fribourg-Gottéron, dem HC Davos und dem Team Canada stehen drei der sechs Teilnehmer des 97. Spengler Cup fest. Der Einzelticket-Online-Verkauf für das Turnier in der Altjahrswoche 2025 startet am 9. September. Turnier-Dauerkarten können bereits jetzt via Online-Formular reserviert werden.