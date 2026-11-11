Wenn es draussen kalt wird, soll es zu Hause angenehm warm bleiben. Die Heizung komplett zu ersetzen, können einfache Tricks zwar nicht. Sie können aber dabei helfen, Wärmeverluste zu reduzieren und das persönliche Wärmeempfinden zu verbessern. Entscheidend ist vor allem, vorhandene Wärme möglichst gut im Raum zu halten.

Sonnenlicht als natürliche Wärmequelle nutzen

Scheint im Winter die Sonne durchs Fenster, kann sie den Raum zusätzlich erwärmen. Deshalb lohnt es sich, Vorhänge und Rollläden tagsüber zu öffnen. Sobald es dunkel wird, sollten sie wieder geschlossen werden. Dicke Vorhänge können dann dazu beitragen, den Wärmeverlust an den Fenstern zu verringern.

Fenster und Türen gegen Zugluft abdichten

Undichte Fenster und Türen lassen kalte Luft herein und Wärme entweichen. Bei Fenstern können selbstklebende Dichtungsbänder helfen. Für ältere Fenster kommt zudem spezielle Isolierfolie infrage. Auch an Türen lässt sich Zugluft mit einfachen Mitteln reduzieren. Ein Zugluftstopper oder ein zusammengerolltes Handtuch kann beispielsweise vor einem undichten Türspalt platziert werden. Türen zu wenig genutzten Räumen sollten geschlossen bleiben, damit die Wärme nicht unnötig aus den bewohnten Bereichen entweicht.

Teppiche gegen kalte Böden einsetzen

Fliesen oder Laminat können sich an kalten Tagen unangenehm kühl anfühlen. Dicke Teppiche schaffen hier Abhilfe: Sie sorgen dafür, dass der Boden weniger kalt wahrgenommen wird und machen den Raum dadurch behaglicher.