Ein Wingsuit-Flug über Zell am See im österreichischen Bundesland Salzburg hat am Samstag, 7. November 2026, ein tödliches Ende genommen. Ein 61-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt wurde nach einem Sprung aus einem Flugzeug leblos auf einer Wiese entdeckt. Die Behörden untersuchen nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Wingsuit Unfall in Österreich

Der Deutsche war am Samstagnachmittag mit seinem Flügelanzug aus einem Flugzeug abgesprungen. Geplant war eine Landung auf dem Flugplatz Zell am See. Dort kam der 61-Jährige jedoch nicht an.

Als der erfahrene Fallschirmspringer auch telefonisch nicht mehr erreichbar war, wurde umgehend eine Suche eingeleitet. Bereits wenige Minuten später konnten ihn Kollegen auf einer Wiese im Gemeindegebiet von Bruck an der Grossglocknerstrasse ausfindig machen. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Rettungsschirm ausgelöst

Nach Angaben der Salzburger Polizei war der Rettungsschirm des Verunglückten ausgelöst worden. Weshalb der Wingsuit-Pilot dennoch abstürzte, ist bislang nicht geklärt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen laut Polizei nicht vor.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat eine Obduktion angeordnet. Sie soll weitere Erkenntnisse über die Todesumstände liefern. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.