Ob Ferienfotos, lustige Videos oder Sprachnachrichten: Im Laufe der Zeit sammeln sich auf WhatsApp zahlreiche Dateien an, die unbemerkt den Handyspeicher füllen. Ist kaum noch freier Speicher vorhanden, funktioniert unter Umständen auch der Messenger nicht mehr einwandfrei.

WhatsApp: Automatische Speicherung von Bildern deaktivieren

Wer ein iPhone besitzt, kann verhindern, dass WhatsApp empfangene Bilder und Videos zusätzlich in der Fotomediathek ablegt. Dazu öffnet man die Einstellungen des Messengers, wählt den Menüpunkt «Chats» und deaktiviert die Option «In Fotos speichern».

Die empfangenen Medien bleiben weiterhin im jeweiligen Chat verfügbar, werden aber nicht mehr doppelt gespeichert. Bereits in der Fotomediathek vorhandene Kopien müssen hingegen manuell gelöscht werden.

Auch bei Android-Geräten lässt sich unter «Einstellungen» und «Chats» die Option «Sichtbarkeit von Medien» deaktivieren. Dadurch erscheinen neu heruntergeladene Dateien nicht mehr automatisch in der Galerie. Speicherplatz lässt sich damit allerdings nicht einsparen, da die Medien weiterhin auf dem Gerät gespeichert werden.

Grosse Dateien auf WhatsApp gezielt löschen

Wer bereits belegten Speicherplatz freigeben möchte, kann die integrierte Speicherverwaltung von WhatsApp nutzen. Diese findet sich in den Einstellungen unter «Speicher und Daten» und «Speicher verwalten».