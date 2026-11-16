Regen, Schnee und zunehmend kräftiger Wind: Eine Westströmung bestimmt diese Woche das Wetter in der Schweiz. Besonders turbulent dürfte es ab Dienstag, 17. November, werden. SRF Meteo erwartet bis Mittwochnachmittag im Flachland Windspitzen von 70 bis 90 km/h, auf den Bergen sogar Orkanböen von 100 bis 150 km/h. Bereits am Montag zieht von Westen neuer Regen auf. In erhöhten Lagen weht ein kräftiger Wind. Die Schneefallgrenze steigt am Abend und in der Nacht auf Dienstag auf über 2000 Meter.

Ab Dienstag nimmt der Wind deutlich zu

Die stärkste Windphase im Flachland zeichnet sich laut SRF Meteo zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag ab. In den Bergen bleibt es auch darüber hinaus zeitweise stürmisch.

Wie stark die Böen in den Niederungen ausfallen, hängt unter anderem davon ab, wie gut der kräftige Höhenwind bis zum Boden durchgreifen kann. Die prognostizierten Spitzen von bis zu 150 km/h beziehen sich auf die Berge.

Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend stark an

Am Dienstag erwartet SRF Meteo eine Schneefallgrenze zwischen etwa 2200 und 2700 Metern. In mittleren Berglagen fällt damit zeitweise Regen statt Schnee.

Anschliessend wird es wieder kälter: Bis Samstagmorgen könnte die Schneefallgrenze gegen 1000 Meter sinken. Grössere Neuschneemengen werden vor allem in den westlichen Alpen erwartet. Die Mengenprognosen beziehen sich auf mehrere Tage bis Samstag, nicht auf einen einzelnen Schneeschub.