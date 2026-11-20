Normalerweise möchte ein Kandidat bei «Wer wird Millionär?» möglichst lange auf dem Ratestuhl bleiben. Felix Lobrecht interessiert sich auch für den Platz gegenüber. Beim Prominenten-Special am Donnerstag, 19. November, wurde sein Wunsch nach Günther Jauchs Moderatorenjob zum Thema.

Günther Jauch spricht Lobrecht auf seinen Wunsch an

Schon in seinem Podcast «Gemischtes Hack» hatte Lobrecht erklärt, dass er die Quizshow gerne moderieren würde, sollte Jauch irgendwann aufhören. Dem Gastgeber war das nicht entgangen: In der Sendung sprach er seinen Kandidaten auf dessen Interesse an seiner Nachfolge an.

Lobrecht begann mit einem Kompliment. Dann kam die Pointe: «Sie reissen sich hier auch kein Bein aus und genau sowas suche ich», sagte er laut RTL.

Ein Nachfolger steht damit nicht fest

Aus dem Wortwechsel lässt sich kein bevorstehender Wechsel ableiten. Lobrecht hat sein Interesse bekundet; eine Entscheidung von RTL oder eine Rückzugsankündigung Jauchs geht aus dem Bericht des Senders nicht hervor. Die Unterhaltung bleibt zunächst eine scherzhafte Bewerbung des Comedians.

Seine erste Aufgabe an diesem Abend war ohnehin eine andere: selbst die richtigen Antworten zu finden.

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