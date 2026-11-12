Freitag, der 13. November: Dieses Datum steht tatsächlich im Titel einer wissenschaftlichen Veröffentlichung aus dem Jahr 1960. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot veröffentlichten ihren Beitrag im Fachmagazin «Science». Der Titel lautete: «Doomsday: Friday, 13 November, A. D. 2026». Jetzt ist der damals weit entfernte Tag unmittelbar bevorstehend.

Wer daraus einen bevorstehenden Weltuntergang ableitet, übersieht jedoch die entscheidende Voraussetzung der Berechnung: Das damalige Bevölkerungswachstum hätte sich unverändert fortsetzen müssen.

Warum die Forscher den 13. November 2026 nannten

Das Forschungsteam untersuchte historische Schätzungen der Weltbevölkerung und beschrieb deren Entwicklung mit einer mathematischen Kurve. Wurde diese in die Zukunft verlängert, näherte sich die berechnete Zahl der Menschen im Jahr 2026 der Unendlichkeit.

Eine unendlich grosse Bevölkerung ist auf der Erde allerdings unmöglich. Das Ergebnis beschreibt deshalb einen Punkt, an dem die Fortschreibung des Modells an ihre Grenze kommt – keinen nachgewiesenen Termin für das Ende der Menschheit.

Auch die scheinbare Genauigkeit täuscht: In der Studie steht für den errechneten Zeitpunkt eine Unsicherheit von rund fünfeinhalb Jahren. Eine taggenaue Katastrophenprognose lässt sich daraus nicht machen.

Warum daraus kein Weltuntergang am Freitag folgt