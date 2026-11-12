Freitag, der 13. November: Dieses Datum steht tatsächlich im Titel einer wissenschaftlichen Veröffentlichung aus dem Jahr 1960. Heinz von Foerster, Patricia M. Mora und Lawrence W. Amiot veröffentlichten ihren Beitrag im Fachmagazin «Science». Der Titel lautete: «Doomsday: Friday, 13 November, A. D. 2026». Jetzt ist der damals weit entfernte Tag unmittelbar bevorstehend.
Wer daraus einen bevorstehenden Weltuntergang ableitet, übersieht jedoch die entscheidende Voraussetzung der Berechnung: Das damalige Bevölkerungswachstum hätte sich unverändert fortsetzen müssen.
Warum die Forscher den 13. November 2026 nannten
Das Forschungsteam untersuchte historische Schätzungen der Weltbevölkerung und beschrieb deren Entwicklung mit einer mathematischen Kurve. Wurde diese in die Zukunft verlängert, näherte sich die berechnete Zahl der Menschen im Jahr 2026 der Unendlichkeit.
Eine unendlich grosse Bevölkerung ist auf der Erde allerdings unmöglich. Das Ergebnis beschreibt deshalb einen Punkt, an dem die Fortschreibung des Modells an ihre Grenze kommt – keinen nachgewiesenen Termin für das Ende der Menschheit.
Auch die scheinbare Genauigkeit täuscht: In der Studie steht für den errechneten Zeitpunkt eine Unsicherheit von rund fünfeinhalb Jahren. Eine taggenaue Katastrophenprognose lässt sich daraus nicht machen.
Warum daraus kein Weltuntergang am Freitag folgt
Die entscheidende Annahme der alten Rechnung trifft auf die heutige Entwicklung nicht zu: Die Weltbevölkerung wächst zwar weiter, aber das Wachstum beschleunigt sich nicht unbegrenzt.
Die UNO geht in ihrer Bevölkerungsprognose von 2024 davon aus, dass die Zahl der Menschen von damals rund 8,2 Milliarden auf etwa 10,3 Milliarden Mitte der 2080er-Jahre steigen könnte. Anschliessend erwartet sie einen langsamen Rückgang.
Eine wichtige Ursache sind sinkende Geburtenraten. Bereits 2024 lag die durchschnittliche Kinderzahl in mehr als der Hälfte aller Länder und Gebiete unter dem Niveau, das langfristig ohne Zuwanderung für eine gleichbleibende Bevölkerungsgrösse nötig wäre.
Die alte Wachstumskurve liefert somit keine wissenschaftliche Grundlage dafür, am 13. November 2026 mit einem Weltuntergang zu rechnen.
Was von der «Doomsday»-Studie bleibt
Die Veröffentlichung ist mehr als eine kuriose Datumsangabe. Sie zeigt, wie stark eine Zukunftsrechnung von ihren Voraussetzungen abhängt. Eine Formel kann vergangene Entwicklungen beschreiben und bei ihrer Fortschreibung trotzdem zu einem unrealistischen Ergebnis führen.
Genau diese bedingte Aussage stand bereits im Untertitel der Studie: Die Bevölkerung würde sich der Unendlichkeit nähern, wenn sie weiterwüchse wie in den vergangenen zwei Jahrtausenden. Dieses «Wenn» ist entscheidend.
Auch «Science» griff die Berechnung im Oktober 2026 erneut auf. Der Beitrag des Ökonomen Javier A. Birchenall hält fest, dass die vorhergesagte Bevölkerungssingularität nicht einmal annähernd erreicht ist. Aus dem historischen «Doomsday» wird damit vor allem ein Anlass, die Grenzen solcher Vorhersagen zu erklären.