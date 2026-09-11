Panorama

Kaum geht es Richtung Badezimmer, ist die Katze zur Stelle. Was steckt hinter dem hartnäckigen Begleiten?

Für viele Katzenhalter gehört es zum Alltag, dass ihnen ihr Tier zur Toilette folgt. Einige Katzen setzen sich vor die geschlossene Tür, andere miauen oder wollen unbedingt mit hinein. Eine eindeutige wissenschaftliche Antwort darauf, weshalb gerade das Badezimmer so interessant ist, gibt es nicht. Untersuchungen zum Verhalten von Hauskatzen liefern jedoch mehrere plausible Erklärungen.

Katzen suchen die Nähe ihrer Menschen

Katzen gelten häufig als unabhängig. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihnen die Gesellschaft ihrer Bezugsperson gleichgültig ist. Hauskatzen sind sozial anpassungsfähig und können enge Beziehungen zu Menschen entwickeln. Folgt eine Katze ihrem Halter ins Badezimmer, muss ihr Interesse nicht dem Raum selbst gelten. Möglicherweise möchte sie schlicht dort sein, wo sich gerade ihre vertraute Bezugsperson aufhält.

Doch nicht immer steht der Mensch im Mittelpunkt. Auch das Badezimmer selbst kann für Katzen interessant sein. Wasserhähne, Waschbecken oder Badewannen bieten einiges zu entdecken. Manche Tiere interessieren sich etwa besonders für fliessendes oder tropfendes Wasser.

Das Badezimmer kann zur täglichen Routine gehören

Ein weiterer Grund kann Gewohnheit sein. Katzen achten genau auf wiederkehrende Abläufe. Sie lernen beispielsweise, wann ihre Menschen aufstehen, wann es Futter gibt und welche Tätigkeiten regelmässig aufeinanderfolgen. Auch der Gang ins Badezimmer kann Teil dieser Routine werden. Bekommt die Katze dort Aufmerksamkeit oder Streicheleinheiten, lohnt es sich für sie zusätzlich, mitzukommen.

Dazu kommt ihre Neugier. Ist die Badezimmertür plötzlich geschlossen, bleibt ein Teil der gewohnten Umgebung unerreichbar. Was dahinter passiert, kann allein deshalb interessant sein.