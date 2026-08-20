So viele Katzenklos braucht man wirklich: Faustregel überrascht

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Wie viele Katzenklos gehören in einen Haushalt? Eine einfache Faustregel gibt Katzenhaltern Orientierung.

Das Katzenklo gehört zur Grundausstattung eines Katzenhaushalts. Doch bei der Frage nach der richtigen Anzahl herrscht schnell Unsicherheit: Genügt eine Toilette für eine Katze? Und wie sieht es aus, wenn zwei oder mehr Tiere zusammenleben? Das Cornell Feline Health Center nennt dafür eine klare Empfehlung.

Wie viele Katzenklos pro Katze? Diese Faustregel gilt

Die Faustregel lautet: Im Haushalt sollten so viele Katzenklos stehen, wie Katzen dort leben – plus ein weiteres. Für eine Katze werden somit zwei Toiletten empfohlen, für zwei Katzen drei und für drei Katzen vier.

Vor allem in Haushalten mit mehreren Katzen hat die zusätzliche Toilette einen praktischen Zweck. Sie kann Konkurrenz zwischen den Tieren verringern und schafft Ausweichmöglichkeiten.

Mehrere Katzenklos auf verschiedene Orte verteilen

Wer mehrere Toiletten bereitstellt, sollte sie an unterschiedlichen Stellen im Zuhause platzieren. So können die Tiere auf einen anderen Ort ausweichen, wenn sie ein bestimmtes Klo nicht benutzen möchten.

Das ist besonders wichtig, wenn mehrere Katzen zusammenleben. Wird eine Katze von einem anderen Tier beim Toilettengang oder beim Verlassen des Klos bedrängt, kann sie sich dort unsicher fühlen und die Toilette meiden. Die Toiletten sollten deshalb so platziert sein, dass die Katze nicht leicht in die Enge getrieben werden kann und mehr als einen Weg hinaus hat.