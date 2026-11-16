Welche Songs liefen in Dauerschleife, welche Künstlerinnen und Künstler wurden besonders häufig gehört? Mit Spotify Wrapped können Nutzerinnen und Nutzer zum Jahresende ihre persönlichen Hörgewohnheiten entdecken. Die Auswertung gehört mittlerweile für viele zum festen Jahresabschluss und wird häufig in den sozialen Medien geteilt. Doch wann ist Spotify Wrapped 2026 verfügbar?

Wann kommt Spotify Wrapped 2026?

Ein offizieller Veröffentlichungstermin für Spotify Wrapped 2026 ist anhand der bisher vorliegenden Informationen nicht bekannt. In den vergangenen Jahren erschien der Jahresrückblick jeweils zwischen dem 29. November und 6. Dezember. Auffällig ist, dass die fünf Ausgaben von 2021 bis 2025 jeweils an einem Mittwoch veröffentlicht wurden. Für 2026 wäre deshalb Mittwoch, der 2. Dezember, ein denkbarer Termin. Spotify hat diesen allerdings nicht bestätigt.

Spotify Wrapped 2026

Sobald Spotify den Jahresrückblick freischaltet, können Nutzerinnen und Nutzer ihre persönliche Auswertung direkt in der Spotify-App aufrufen. Dort stehen neben den Statistiken zum eigenen Hörverhalten auch die dazugehörigen Playlists zur Verfügung. Auch Künstlerinnen und Künstler können sich mit eigenen Videobotschaften an ihre Fans wenden. Die persönlichen Jahresrückblicke lassen sich zudem als Grafiken herunterladen und in sozialen Netzwerken teilen.

Der Streamingdienst empfiehlt Nutzerinnen und Nutzern, ihre App rechtzeitig zu aktualisieren. Zudem können einzelne Songs und Playlists vom persönlichen Geschmacksprofil ausgeschlossen werden, damit sie die geschmacksbasierte Jahresauswertung nicht beeinflussen. Auch Kinder- und Familienmusik lässt sich über die Einstellungen ausklammern. So können Nutzerinnen und Nutzer selbst mitbestimmen, welche Musik in ihrem Jahresrückblick berücksichtigt wird.