Nach 13 Jahren erscheint am 19. November 2026 mit «Grand Theft Auto VI» der nächste Hauptteil der erfolgreichen Spielereihe von Rockstar Games. Wer pünktlich zum Verkaufsstart in die virtuelle Metropole Vice City eintauchen möchte, kann das Spiel bereits einige Tage vorher herunterladen. Der sogenannte Preload steht bereits früher für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X und S zur Verfügung.

GTA 6 Preload: Um welche Uhrzeit startet der Download?

Der Vorabdownload beginnt je nach Konsole zu unterschiedlichen Zeiten. Auf der PlayStation 5 und der PlayStation 5 Pro können Spieler GTA 6 ab Dienstag, 10. November, um 00.00 Uhr Schweizer Zeit herunterladen.

Auf der Xbox Series X und S startet der Preload weltweit gleichzeitig. Rockstar Games hat dafür den 10. November um 00.00 Uhr GMT festgelegt. In der Schweiz entspricht dies 01.00 Uhr morgens.

Spielbar ist GTA 6 damit allerdings noch nicht. Die Freischaltung erfolgt erst am Donnerstag, 19. November, um 00.00 Uhr Schweizer Zeit. Wer die Spieldateien bereits heruntergeladen hat, muss somit nicht erst am Erscheinungstag mit dem Download beginnen.

GTA 6 benötigt bis zu 212 GB Speicherplatz

Vor dem Download lohnt sich ein Blick auf den freien Speicher der Konsole. Laut Rockstar Games benötigt GTA 6 je nach Gerät bis zu 212 Gigabyte. Besonders bei Konsolen mit kleinerer SSD kann das zum Problem werden.