Unwetter in Südfrankreich: Diese Regionen sind betroffen
Seit Mittwoch, 4. November, regnet es in Teilen Südfrankreichs. Ein Höhentief nahe der Iberischen Halbinsel führt feuchte Luft vom Mittelmeer heran. Die stärksten Niederschläge werden am Donnerstag, 5. November, erwartet. Der private Wetterdienst Météo Consult rechnet in den am stärksten betroffenen Gebieten mit 100 bis 150 Millimetern in 48 Stunden, punktuell mit bis zu 200 Millimetern. Das entspricht 200 Litern pro Quadratmeter.
Diese Regionen sind vom Starkregen betroffen
- Languedoc und Cévennen: Besonders im Hérault und im Gard sind kräftige und anhaltende Niederschläge möglich. Auch Teile der Aude und der Lozère können betroffen sein.
- Provence und Côte d'Azur: Im Westen des Départements Bouches-du-Rhône kann sich der Regen am Donnerstagnachmittag verstärken. Die amtliche Regen- und Überschwemmungswarnung umfasst auch Var und die Alpes-Maritimes.
- Korsika: Vor allem an der Ostseite der Insel dürfte der Regen in der Nacht auf Donnerstag stärker werden. Für Haute-Corse und warnt Météo-France vor Starkregen und Gewittern. Auf der Insel kann es auch am Freitag noch kräftig regnen.