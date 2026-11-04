Seit Mittwoch, 4. November, regnet es in Teilen Südfrankreichs. Ein Höhentief nahe der Iberischen Halbinsel führt feuchte Luft vom Mittelmeer heran. Die stärksten Niederschläge werden am Donnerstag, 5. November , erwartet. Der private Wetterdienst Météo Consult rechnet in den am stärksten betroffenen Gebieten mit 100 bis 150 Millimetern in 48 Stunden, punktuell mit bis zu 200 Millimetern. Das entspricht 200 Litern pro Quadratmeter .

Starkregen zieht über Südfrankreich. Besonders im Languedoc und Teilen der Provence dürfte es am Donnerstag kräftig regnen. Auch der Osten Korsikas ist betroffen.

Corse-du-Sud

Welche Warnstufe gilt in Südfrankreich?

Météo-France führte im amtlichen Bulletin vom Mittwoch, 4. November, um 6 Uhr sieben Départements für Mittwoch und Donnerstag auf Warnstufe Gelb. Die örtlich möglichen 200 Millimeter sind ein Prognosewert des privaten Wetterdienstes, keine amtliche Warnstufe. Bei starkem Regen kann sich Wasser in tiefer gelegenen Bereichen sammeln und kleine Flüsse rasch anschwellen. Auf dem Festland dürfte der Regen bis Freitag nachlassen. Wer unterwegs ist, kann die Lage auf der amtlichen Warnkarte von Météo-France prüfen.