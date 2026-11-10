Bei einem Autounfall im Ortsteil Weslarn der Gemeinde Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen sind am späten Montagabend vier junge Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Kreispolizeibehörde Soest fuhr der Audi gegen 23.30 Uhr auf der Landstrasse L746 von Ostinghausen Richtung Weslarn. Kurz nach dem Ortseingang kam das Auto nach rechts von der Strasse ab und prallte gegen einen Baum.

Die vier Opfer waren 16 bis 19 Jahre alt

Am Steuer sass laut Polizei ein 18-Jähriger. Mit ihm im Auto waren ein 19-Jähriger und zwei 16-Jährige. Alle vier wurden im Fahrzeug eingeklemmt und starben trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.

Polizei vermutet zu hohes Tempo – Fahrbahn war trocken

An der Unfallstelle gilt Tempo 50. Eine Polizeisprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur: «Das ist ganz bestimmt nicht mit 50 km/h passiert.» Auch Polizeisprecher Marco Baffa-Scinelli äusserte gegenüber dem WDR den Verdacht, dass der Audi schneller unterwegs war. Wie schnell der Wagen tatsächlich fuhr und warum er von der Strasse abkam, ist noch nicht geklärt.

Die Fahrbahn war nach Angaben des Polizeisprechers gegenüber «Bild» trocken, die Temperaturen lagen im einstelligen Bereich. Das Wetter spielte demnach offenbar keine Rolle; offiziell abgeschlossen sind die Ermittlungen zur Unfallursache aber nicht. Ein spezialisiertes Polizeiteam nahm den Unfall auf. Die Staatsanwaltschaft liess den Audi sicherstellen.