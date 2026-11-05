Nach einer ausverkauften Europatour 2025 und Konzerten in Nord- und Südamerika sind Tokio Hotel mit ihrer Arena Tour 2026 zurück. Am Dienstag, 10. November, macht die deutsche Band im Hallenstadion Zürich Halt.

Einlass: Wann beginnt das Tokio-Hotel-Konzert in Zürich?

Das Konzert von Tokio Hotel im Hallenstadion Zürich beginnt am Dienstag, 10. November 2026, um 20 Uhr. Die Türen öffnen bereits um 18 Uhr. Veranstaltungsbesuchern wird empfohlen, frühzeitig anzureisen und möglichst auf Gepäck zu verzichten. Erlaubt sind lediglich Gegenstände bis zur Grösse eines A4-Blatts.

Wer ist die Vorband von Tokio Hotel in Zürich?

Als Support-Act begleitet Nia Ashleigh Tokio Hotel auf ihrer Arena Tour 2026. Die Musikerin ist auch für den Auftritt am 10. November im Hallenstadion Zürich bestätigt.

Mögliche Setlist: Welche Songs spielen Tokio Hotel in Zürich?

Welche Lieder Tokio Hotel in Zürich spielen werden, steht noch nicht fest. Einen Anhaltspunkt liefert jedoch das Konzert vom 2. November 2026 im Forest National in Brüssel. Dort präsentierte die Band insgesamt 26 Songs, darunter ältere Hits, neuere Veröffentlichungen und drei Covers. Die Setlist des Konzerts in Belgien sah folgendermassen aus: