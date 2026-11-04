Seit etwa 7.10 Uhr am Mittwoch, 4. November, häufen sich laut dem Störungsmelder von «Netzwelt» die Beschwerden über T-Online. Nutzerinnen und Nutzer berichten vor allem von ausbleibenden E-Mails und Problemen bei der Anmeldung. Meldungen kommen unter anderem aus Berlin, Frankfurt am Main, Stuttgart und München. Wie viele Postfächer tatsächlich betroffen sind, geht aus den Meldungen nicht hervor.

Was bei Telekom Mail gerade nicht wie gewohnt funktioniert

Laut Telekom kann es länger dauern, das E-Mail Center aufzurufen, Nachrichten zu öffnen, zu beantworten oder weiterzuleiten. Versand und Empfang sind laut Anbieter weiterhin möglich, können sich aber auch in der Telekom Mail App verzögern. Ebenfalls betroffen ist der Faxversand über das E-Mail Center. Einen Zeitpunkt für die Behebung nennt die Telekom in ihrer Störungsübersicht bislang nicht.

Was Betroffene jetzt tun können

Wenn eine Nachricht nicht ankommt, prüft vor dem erneuten Versand den Postausgang und den Ordner «Gesendet», um Doppelversand zu vermeiden. Wer dringend jemanden erreichen muss, sollte vorerst einen anderen Kontaktweg nutzen. Den aktuellen Stand veröffentlicht die Telekom in ihrer offiziellen Störungsübersicht.