Panorama

Die SVP fordert strengere AHV-Regeln: Renten im Ausland sollen an die Kaufkraft angepasst, Zuzüger stärker belastet werden. Betroffen wären auch Schweizer im Ausland.

Wer nur kurze Zeit in der Schweiz gearbeitet hat, soll künftig nicht mehr so schnell Anspruch auf eine AHV-Rente erhalten. Das fordert die SVP in ihrer Stellungnahme zur geplanten Reform AHV 2030. Die Partei will die notwendige Beitragsdauer von einem auf fünf Jahre erhöhen. Für ausländische Personen, die erst nach ihrem 30. Geburtstag in die Schweiz ziehen, sollen zudem höhere AHV-Beiträge gelten.

AHV-Rente im Ausland soll der Kaufkraft angepasst werden

Die SVP verlangt, dass ins Ausland überwiesene AHV-Renten künftig die Kaufkraft im Wohnsitzstaat berücksichtigen. Die Partei argumentiert, dass derselbe Frankenbetrag in einem Land mit tiefen Lebenshaltungskosten erheblich mehr wert sei als in der Schweiz.

Wie eine solche Berechnung konkret aussehen würde, lässt die Partei allerdings offen. Es gibt bisher weder feste Kürzungssätze noch eine Liste von Ländern, in denen tiefere Renten ausbezahlt werden sollen.

Für Auslandschweizer könnte die Forderung dennoch erhebliche Folgen haben. Wer während Jahrzehnten in der Schweiz gearbeitet und AHV-Beiträge bezahlt hat, erhält seine Altersrente heute grundsätzlich auch dann, wenn er nach der Pensionierung ins Ausland zieht.

Nach dem Vorschlag der SVP könnte nicht mehr allein der erworbene Rentenanspruch über die Höhe entscheiden. Auch der spätere Wohnort würde eine Rolle spielen.

Auch Auslandschweizer könnten weniger Geld erhalten

Gemäss der AHV-Statistik des Bundes wurden Ende 2025 rund 817'000 Schweizer Altersrenten an Personen mit Wohnsitz im Ausland ausbezahlt. Rund 17 Prozent davon gingen an Schweizer Staatsangehörige. Das entspricht ungefähr 139'000 Personen.

Die meisten ins Ausland überwiesenen Altersrenten gehen nach Italien, Deutschland, Frankreich, Österreich, Spanien und Portugal. Dazu gehören ehemalige Grenzgänger, zurückgewanderte ausländische Arbeitskräfte und Schweizer, die nach der Pensionierung ins Ausland gezogen sind.