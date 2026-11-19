Am Dienstag, 24. November, steht einer der grössten Vollmonde des Jahres am Himmel. Weil der Mond der Erde zu diesem Zeitpunkt besonders nahe ist, erscheint er etwas grösser und heller als ein durchschnittlicher Vollmond. Bei klarem Himmel lässt sich der sogenannte Supermond in der ganzen Schweiz mit blossem Auge beobachten.

Wann ist der Supermond im November in der Schweiz zu sehen?

Der Mond erreicht seine Vollmondphase am Dienstag um 15.53 Uhr Schweizer Zeit. In Chur steht er zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Horizont. Der berechnete Mondaufgang ist um 16.03 Uhr im Nordosten, die Sonne geht um 16.39 Uhr unter. Wenn ihr den Mond in der Dämmerung sehen möchtet, sucht euch einen Ort mit freiem Blick nach Nordosten. Je nach Standort können die Berge den tief stehenden Mond noch eine Weile verdecken.

Davos : 16.02 Uhr

: 16.02 Uhr Chur : 16.03 Uhr

: 16.03 Uhr St . Moritz : 16.04 Uhr

. : 16.04 Uhr Glarus : 16.04 Uhr

: 16.04 Uhr Zürich : 16.05 Uhr

: 16.05 Uhr Basel: 16.08 Uhr

Spielt das Wetter in Graubünden und Glarus mit?

Stand Donnerstag, 19. November, rechnet MeteoSchweiz im Engadin am Dienstag mit recht sonnigem Wetter. Für die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden sagt der Wetterdienst ebenfalls einen eher sonnigen Tag voraus. Im Mittelland könnte sich allerdings Nebel oder Hochnebel halten. Zudem ziehen am Nachmittag aus Westen hohe Wolkenfelder auf. Wie frei der Blick zum Mond am Abend in Chur oder Glarus sein wird, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen.