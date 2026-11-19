Am Dienstag, 24. November, steht einer der grössten Vollmonde des Jahres am Himmel. Weil der Mond der Erde zu diesem Zeitpunkt besonders nahe ist, erscheint er etwas grösser und heller als ein durchschnittlicher Vollmond. Bei klarem Himmel lässt sich der sogenannte Supermond in der ganzen Schweiz mit blossem Auge beobachten.
Wann ist der Supermond im November in der Schweiz zu sehen?
Der Mond erreicht seine Vollmondphase am Dienstag um 15.53 Uhr Schweizer Zeit. In Chur steht er zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Horizont. Der berechnete Mondaufgang ist um 16.03 Uhr im Nordosten, die Sonne geht um 16.39 Uhr unter. Wenn ihr den Mond in der Dämmerung sehen möchtet, sucht euch einen Ort mit freiem Blick nach Nordosten. Je nach Standort können die Berge den tief stehenden Mond noch eine Weile verdecken.
Davos: 16.02 Uhr
Chur: 16.03 Uhr
St. Moritz: 16.04 Uhr
Glarus: 16.04 Uhr
Zürich: 16.05 Uhr
Basel: 16.08 Uhr
Spielt das Wetter in Graubünden und Glarus mit?
Stand Donnerstag, 19. November, rechnet MeteoSchweiz im Engadin am Dienstag mit recht sonnigem Wetter. Für die Deutschschweiz sowie Nord- und Mittelbünden sagt der Wetterdienst ebenfalls einen eher sonnigen Tag voraus. Im Mittelland könnte sich allerdings Nebel oder Hochnebel halten. Zudem ziehen am Nachmittag aus Westen hohe Wolkenfelder auf. Wie frei der Blick zum Mond am Abend in Chur oder Glarus sein wird, lässt sich derzeit noch nicht genau sagen.
Falls euch am Dienstag die Wolken einen Strich durch die Rechnung machen, lohnt sich auch am Mittwochabend, 25. November, ein Blick nach draussen. Der Mond wirkt dann weiterhin fast voll und geht in Chur um 16.56 Uhr auf.
Warum heisst der November-Vollmond auch Bibermond?
«Bibermond» ist ein traditioneller nordamerikanischer Name für den Vollmond im November. Eine Erklärung für den Namen ist, dass Biber zu dieser Jahreszeit ihre Wintervorräte anlegen. Die Bezeichnung «Supermond» bezieht sich dagegen auf die Entfernung zur Erde. Auf seiner elliptischen Umlaufbahn ist der Mond mal näher und mal weiter weg. Fällt ein Vollmond in die Nähe des erdnächsten Punkts, kann er am Himmel etwas grösser erscheinen.
Besonders gross wirkt der Mond oft kurz nach dem Aufgang, wenn er noch tief über dem Horizont steht. Dazu trägt eine optische Täuschung bei. In der Nähe von Bergen, Bäumen oder Häusern nehmen wir die Mondscheibe oft grösser wahr als später hoch am Himmel.
Wann kommt der nächste Supermond?
Der nächste Supermond folgt an Heiligabend, 24. Dezember. Der exakte Vollmond ist dann um 2.28 Uhr Schweizer Zeit. Laut der Sternwarte Eschenberg in Winterthur erscheint der Weihnachtsvollmond sogar noch etwas grösser als der Supermond im November.