Der Dienstag, 17. November, wird nass und windig. Die Schweiz liegt in einer kräftigen Südwestströmung, am Abend erreicht eine Kaltfront das Land. Laut dem Wetterportal meteo.ch weht der Wind stark bis stürmisch. In tieferen Lagen werden Temperaturen um zwölf Grad erwartet. Besonders in erhöhten und exponierten Lagen sind kräftige Böen möglich. Für mehrere Regionen liegen Windwarnungen vor.

Diese Regionen sind von Windwarnungen betroffen

Die über Meteoalarm weitergegebenen Meldungen von MeteoSchweiz betreffen unter anderem den Jura, Teile des Mittellands sowie zahlreiche Voralpen- und Alpenregionen.

Auch Flims-Laax, Brigels und das nördliche Tavetsch sind in der Warnübersicht aufgeführt. Im Glarnerland werden unter anderem das Grosstal und das Sernftal genannt.

Für exponierte Lagen oberhalb von 1800 Metern enthalten die entsprechenden Meldungen Windspitzen von 100 bis 140 km/h. Diese Werte gelten für die angegebenen Höhenlagen und lassen sich nicht auf die Talorte übertragen. Die Gültigkeitszeiten unterscheiden sich regional.

Lose Gegenstände sichern und Wälder meiden

In den veröffentlichten Warntexten wird vor abbrechenden Ästen und umstürzenden, ungenügend befestigten Gegenständen gewarnt.