In der ganzen Schweiz steht am Freitag ein Jugendstreik an. Ein Bündnis aus linken Parteien, Gewerkschaften, Studierendenorganisationen und politischen Kollektiven ruft junge Menschen dazu auf, ihre Arbeit oder Ausbildung vorübergehend niederzulegen. Die Proteste sind Teil einer europaweiten Mobilisierung gegen steigende Militärausgaben und staatliche Sparmassnahmen.
Jugendstreik in der Schweiz: Wo und wann finden die Demonstrationen statt?
In elf Schweizer Städten sind Aktionen zum Jugendstreik angekündigt. Während an einigen Orten bereits am frühen Morgen das Streikprogramm beginnt, finden die grossen Demonstrationen mehrheitlich am Nachmittag und Abend statt. An folgenden Orten sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant:
Basel: 14 Uhr, De-Wette-Park
Bellinzona: 15 Uhr, Bahnhofplatz
Zürich: 17 Uhr, Landesmuseum
Bern: 17.30 Uhr, Münsterplatz
St. Gallen: 17.30 Uhr, Kornhausplatz
Neuenburg: 18 Uhr, Bahnhofplatz
Genf: 18 Uhr, Promenade de la Treille
Lausanne: 18.30 Uhr, Montbenon
Auch in Winterthur, Biel und Lugano finden lokale Streikaktionen statt. Anschliessend reisen die Teilnehmenden gemeinsam zu den Demonstrationen in Zürich, Bern beziehungsweise Bellinzona. Laut dem Jugendstreikbündnis sind die Demonstrationen bewilligt.
Warum streiken junge Menschen in der Schweiz?
Unter dem Motto «Kämpfen für unsere Zukunft statt für ihre Kriege!» protestieren die Organisatoren gegen die geplante Erhöhung der Militärausgaben. Das Bündnis kritisiert unter anderem, dass die Schweiz zwischen 2025 und 2028 bis zu 29,8 Milliarden Franken für die Armee ausgeben will.
Statt mehr Geld in die militärische Aufrüstung zu investieren, fordern die Organisatoren zusätzliche Mittel für das Bildungs- und Gesundheitswesen, den Klimaschutz, den Wohnungsbau und die soziale Sicherheit. Weitere Forderungen betreffen die Stärkung demokratischer Grundrechte sowie die Bekämpfung von Rassismus, Patriarchat und Rechtsextremismus.
Wer steckt hinter dem Jugendstreik?
Zu den schweizweit mobilisierenden Organisationen gehören die JUSO, die Jungen Grünen, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), die Partei der Arbeit (PdA) und die Gewerkschaft VPOD. Auch der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS), die Kommunistische Jugend und verschiedene Friedensorganisationen unterstützen den Aufruf. Hinzu kommen zahlreiche regionale Gruppierungen und Kollektive aus der Klima- und Frauenbewegung.
Jugendstreik: Aktionen auch über den Freitag hinaus
Neben den Demonstrationen sind an mehreren Bildungsinstitutionen Workshops, politische Diskussionen, Vollversammlungen und Konzerte vorgesehen. In Neuenburg findet bereits seit dem 16. November eine Mobilisierungswoche an der Universität statt. In Lausanne ist für den 24. November ein weiterer, von Gewerkschaften initiierter Streiktag gegen die Sparpolitik angekündigt.