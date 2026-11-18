In der ganzen Schweiz steht am Freitag ein Jugendstreik an. Ein Bündnis aus linken Parteien, Gewerkschaften, Studierendenorganisationen und politischen Kollektiven ruft junge Menschen dazu auf, ihre Arbeit oder Ausbildung vorübergehend niederzulegen. Die Proteste sind Teil einer europaweiten Mobilisierung gegen steigende Militärausgaben und staatliche Sparmassnahmen.

Jugendstreik in der Schweiz: Wo und wann finden die Demonstrationen statt?

In elf Schweizer Städten sind Aktionen zum Jugendstreik angekündigt. Während an einigen Orten bereits am frühen Morgen das Streikprogramm beginnt, finden die grossen Demonstrationen mehrheitlich am Nachmittag und Abend statt. An folgenden Orten sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant:

Basel: 14 Uhr, De-Wette-Park

14 Uhr, De-Wette-Park Bellinzona: 15 Uhr, Bahnhofplatz

15 Uhr, Bahnhofplatz Zürich: 17 Uhr, Landesmuseum

17 Uhr, Landesmuseum Bern: 17.30 Uhr, Münsterplatz

17.30 Uhr, Münsterplatz St. Gallen: 17.30 Uhr, Kornhausplatz

17.30 Uhr, Kornhausplatz Neuenburg: 18 Uhr, Bahnhofplatz

18 Uhr, Bahnhofplatz Genf: 18 Uhr, Promenade de la Treille

18 Uhr, Promenade de la Treille Lausanne: 18.30 Uhr, Montbenon

Auch in Winterthur, Biel und Lugano finden lokale Streikaktionen statt. Anschliessend reisen die Teilnehmenden gemeinsam zu den Demonstrationen in Zürich, Bern beziehungsweise Bellinzona. Laut dem Jugendstreikbündnis sind die Demonstrationen bewilligt.