Die südkoreanische K-Pop-Gruppe Stray Kids hat ihre Europatournee für 2027 angekündigt. Im Rahmen ihrer Welttournee «RUN IT» stehen im Juli sieben Auftritte in europäischen Städten auf dem Programm.

Stray Kids Tour 2027: Konzerte in München, Mailand und mehr

Nach einer Nordamerika-Tournee mit 14 Konzerten zwischen Mai und Juni reisen Stray Kids im Juli 2027 nach Europa. Den Auftakt macht Paris am 9. Juli, das letzte Konzert findet am 31. Juli in Mailand statt. Auch München und Wien gehören zu den Stationen. Ein Konzert in der Schweiz ist bislang nicht angekündigt. Die sieben Europakonzerte im Überblick:

9. Juli 2027: Paris, Frankreich – Plenitude Arena

13. Juli 2027: London, Grossbritannien – Tottenham Hotspur Stadium

17. Juli 2027: München, Deutschland – Allianz Arena

21. Juli 2027: Wien, Österreich – Ernst-Happel-Stadion

24. Juli 2027: Barcelona, Spanien – Estadi Olímpic Lluís Companys

27. Juli 2027: Arnhem, Niederlande – GelreDome

31. Juli 2027: Mailand, Italien – San Siro Stadium

Stray Kids Tickets 2027: Wann beginnt der Vorverkauf?

Wer Stray Kids im Sommer 2027 live erleben möchte, sollte sich die Vorverkaufstermine vormerken. Für die Europakonzerte sind zwei Vorverkaufsphasen vorgesehen, bevor der reguläre Ticketverkauf startet.

Den Anfang macht der . Dieser endet um 14 Uhr. Anschliessend beginnt um 15 Uhr der Artist Presale, der bis 22 Uhr läuft. Der allgemeine Vorverkauf startet am . Die genannten Uhrzeiten beziehen sich auf die jeweilige Ortszeit.