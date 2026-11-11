Der US-Schauspieler Stacy Keach ist am Dienstag, 10. November, in seinem Zuhause im polnischen Magdalenka gestorben. Das teilte seine Ehefrau Malgosia Tomassi Keach mit, wie die Nachrichtenagenturen AP und Reuters berichten. Er wurde 85 Jahre alt.

Was zur Todesursache von Stacy Keach bekannt ist

Nach Angaben seiner Frau starb Keach nach einem langen Kampf gegen eine schwere Herzerkrankung und Herzinsuffizienz. Eine genauere medizinische Diagnose wurde in den vorliegenden Berichten nicht genannt. Seine Ehefrau würdigte ihn als geliebten Partner und Mittelpunkt der Familie.

Aus diesen Serien kennt ihr Stacy Keach

Seine bekannteste Fernsehrolle war der Privatdetektiv Mike Hammer, den er in mehreren Serien und Fernsehfilmen verkörperte. Ein jüngeres Publikum kennt ihn als Gefängnisdirektor Henry Pope aus «Prison Break» oder als Robert Vesco aus «The Blacklist». Auch in «Titus», «Blue Bloods» und «Two and a Half Men» war Keach zu sehen. Auch bei «Two and a Half Men» war er 2010 in Staffel 7 zu sehen, als «Tom Melini», der Vater von Chelsea.

Auch im Kino und auf der Theaterbühne erfolgreich

Zu seinen Kinofilmen zählen «American History X» und «Nebraska». Auf der Bühne übernahm Keach anspruchsvolle Shakespeare-Rollen wie Hamlet und König Lear. Für seine Darstellung von Ernest Hemingway in der gleichnamigen Fernseh-Miniserie gewann er einen Golden Globe.